Попри заяви медіа: у Єврокомісії прокоментували ситуацію з перемовинами щодо активів Росії

Європейська комісія продовжує перемовини з партнерами по G7 щодо використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні. Зокрема переговори проводяться і з Японією.

Що відомо про заморожені активи Росії?

Загалом будь-які пункти мирних планів, які стосуються активів на території Євросоюзу, мають обговорюватися за участі його учасників, пише 24 Канал з посиланням на головну речницю Європейської комісії Паула Піньо.

Читайте також "Україна без цих грошей не зможе": Зеленський розкрив, чи є шанси на "репараційний кредит"

Вона прокоментувала інформацію з медіа про те, що Токіо відхилило пропозицію ЄС щодо заморожених активів Росії. Піньо сказала, що дискусії наразі тривають.

Ми дійсно ведемо переговори з нашими партнерами з G7 і вивчаємо, яка їхня зацікавленість у наданні позики на відшкодування збитків... Ми намагаємося об'єднати зусилля всередині ЄС, а також за його межами, звертаючись до наших партнерів з G7 і, звичайно, включаючи Японію, яка також володіє такими активами, щоб вивчити можливості внеску,

– пояснила Паула Піньо.

Вона також додала, що Єврокомісія не вдається в подробиці обговорень плану врегулювання миру в Україні. Але стежить за його змінами.

Зауважте! Піньо заявила, що в оригінальному мирному плані були деякі питання, які безпосередньо стосуються ЄС, зокрема щодо заморожених активів, які перебувають на території союзу. І це одна з тем, яка дійсно потребує обговорення з ЄС, якщо вона має бути частиною цього мирного плану.

Нагадаємо, що Politico писало, що Токіо відхилило пропозицію ЄС приєднатися до його плану використати заморожені російські державні активи для фінансування України.

За словами двох дипломатів ЄС, Японія дала зрозуміти, що не може використати близько 30 мільярдів доларів російських заморожених активів, які знаходяться на її території.

Міністр фінансів Японії Сацукi Катаяма виключила можливість використання російських активів через юридичні побоювання.

Що відомо про позицію країн G7?