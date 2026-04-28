У кого з українців зростуть пенсії на понад 500 гривень у травні

Частина українців відчує збільшення пенсій у травні. Нових перерахунків чи індексацій не передбачено. Зростання відбуватиметься саме завдяки спеціальним доплатам.

Хто зможе отримати доплату за віком у травні?

Доплата за віком нараховується лише тим пенсіонерам, що відповідають встановленим вимогам, повідомляє ПФУ.

Читайте також Пенсія по інвалідності: кому та через що можуть відмовити у виплатах

Наразі право на таку доплату мають лише пенсіонери старше 70 років, які отримують пенсію за віком. До того ж грає роль розмір їхньої пенсійної виплати:

вона не має перевищувати 10 340,35 гривні, починаючи з 1 січня 2026 року;

мається на увазі розмір пенсійної виплати з урахуванням всіх надбавок та доплат.

Який розмір доплати за віком зараз?

Вікова доплата з часом зростає. Її розмір залежить саме від віку особи, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі ця доплата така:

пенсіонери, що сягнули віку 70 – 74 років, мають доплату за віком – 300 гривень;

особи з 75 по 79 років можуть отримати – 456 гривень;

а ті, хто старше 80 років може розраховувати на – 570 гривень.

Є надзвичайно важливий нюанс у перший місяць, коли нараховується ця доплата. Адже призначення відбувається з дня, коли особа сягнула вказаної вікової межі.

Якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку,

– наголошує Пенсійний фонд.

Як ще зростали виплати пенсіонерів у 2026 році?