Зеленський розповів про контроль над вільною економічною зоною на Донбасі

Один із пунктів напрацьованого разом зі США мирного плану передбачає створення вільної економічної зони на Донбасі. Після зустрічі з Дональдом Трампом у неділю, 28 грудня, Зеленський укотре прокоментував це питання.

Що відомо про демілітаризовану зону?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву українського президента під час спілкування з журналістами. Наразі невідомо, хто саме контролюватиме відповідну зону.

За словами Зеленського, моніторингом припинення вогню займатимуться партнери України. Йдеться як про технічний контроль, так і про присутність – відповідні механізми буде прописано в гарантіях безпеки.

Однак питання контролю над можливою демілітаризованою вільною зоною на Донбасі наразі не опрацьоване.

Деталізованої концепції вільної економічної зони поки немає… Ми обов'язково будемо проговорювати це з суспільством,

– запевнив президент.

Окрім того, він зауважив, що прагнення росіян витіснити Україну з Донбасу не є новиною, у їхніх "рожевих мріях" ідеться взагалі про те, щоб українців не було на території власної держави. "Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересів України", – додав Зеленський.

Які деталі були відомі раніше?