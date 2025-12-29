Зеленський розповів про контроль над вільною економічною зоною на Донбасі
- Зеленський повідомив, що партнери України будуть моніторити припинення вогню, механізми пропишуть у гарантіях безпеки.
- Водночас питання контролю над демілітаризованою вільною економічною зоною на Донбасі ще не вирішене.
Один із пунктів напрацьованого разом зі США мирного плану передбачає створення вільної економічної зони на Донбасі. Після зустрічі з Дональдом Трампом у неділю, 28 грудня, Зеленський укотре прокоментував це питання.
Що відомо про демілітаризовану зону?
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву українського президента під час спілкування з журналістами. Наразі невідомо, хто саме контролюватиме відповідну зону.
Дивіться також Гарантії безпеки від США лише на 15 років: Зеленський пояснив, як ставиться до пропозиції
За словами Зеленського, моніторингом припинення вогню займатимуться партнери України. Йдеться як про технічний контроль, так і про присутність – відповідні механізми буде прописано в гарантіях безпеки.
Однак питання контролю над можливою демілітаризованою вільною зоною на Донбасі наразі не опрацьоване.
Деталізованої концепції вільної економічної зони поки немає… Ми обов'язково будемо проговорювати це з суспільством,
– запевнив президент.
Окрім того, він зауважив, що прагнення росіян витіснити Україну з Донбасу не є новиною, у їхніх "рожевих мріях" ідеться взагалі про те, щоб українців не було на території власної держави. "Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідно інтересів України", – додав Зеленський.
Нагадаємо, напередодні політтехнолог Михайло Шейтельман ексклюзивно розповів для 24 Каналу про таємну зустріч Володимира Путіна з російським бізнесом. Зокрема, йшлося про вимоги країни-агресорки щодо виходу з Донбасу та використання потужностей Запорізької АЕС для видобутку криптовалюти.
Які деталі були відомі раніше?
Нагадаємо, деталі 20-пунктного мирного плану стали відомі 24 грудня. Йшлося про ймовірність створення вільних економічних зон в Енергодарі й на Донбасі – Краматорськ і Слов'янськ.
У такому разі окупанти також будуть вимушені відступити на визначену відстань, аби ця зона залишалася демілітаризованою.
Окрім того, нова морська угода передбачатиме демілітаризацію Кінбурнської коси й використання Україною Дніпра та Чорного моря для комерційної діяльності.