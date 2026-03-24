ЄС укладає нову торговельну угоду, кинувши виклик митам Трампа

Після інавгурації Дональда Трампа заснований на правилах світовий порядок систематично зазнає тиску. Тож відродити його, зміцнившии зв'язки між собою, тепер прагнуть ЄС та Австралія.

Що відомо про співпрацю?

Після майже 10-річних переговорів сторони нарешті домовилися щодо угоди про вільну торгівлю. Деталі передає Bloomberg.

Про завершення переговорів у вівторок, 24 березня, оголосили австралійський прем'єр-міністр Ентоні Альбаніз і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Аби угода про вільну торгівлю набрала чинності, її текст потребує схвалення Євроради, а після підписів обох сторін – парламенти мають ратифікувати документ.

Сторони вважають домовленості сигналом того, що заснована на правилах міжнародна торговельна система "не мертва".

До слова, Австралія та ЄС працюють над захистом своїх економік від програми митних тарифів США та обмежень Китаю щодо критично важливих мінералів. Причому фон дер Ляєн у заявах непрямо критикувала обидві тенденції.

Вона протиставила "світ, де великі держави використовують мита як важіль впливу, а ланцюги постачання – як вразливі місця", зусиллям ЄС щодо зменшення торговельних бар'єрів.

У нашій ситуації відкрита торгівля, що базується на правилах, дає позитивні результати. Довіра важливіша за транзакції,

– сказала голова Єврокомісії.

Отже, протягом менш ніж двох місяців ЄС розширив свою мережу вільної торгівлі майже на 2 мільярди людей, відповідні угоди охоплюють Латинську Америку, Індію та Австралію.

Цікаво! У європейському торговому відомстві очікують, що щорічний експорт товарів і послуг до Австралії зросте на третину протягом наступного десятиліття, порівняно з нинішніми 65 мільярдами євро.

Нагадаємо, раніше у Європарламенті заявили, що будь-які мита США, запроваджені проти ЄС або його окремих держав через їхню зовнішню політику, є неприйнятними.

Що передбачає угода про вільну торгівлю?