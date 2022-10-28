Хотіли блекаут, але не вийшло: яка зараз ситуація з електроенергією в Україні

З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Лише за жовтень російськими військовими здійснено 51 удар по енергетичній інфраструктурі. Як зараз зі світлом в Україні і чи буде повне затемнення, читайте у тексті.

Наймасовіша атака у жовтні

За весь період повномасштабної війни, Росія здійснила 85 атак на об’єкти електроенергетики, 51 з них – лише у жовтні.

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Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. Це – тероризм і воєнний злочин,

– так коментує наслідки від обстрілів генпрокурор Андрій Костін.

За даними Офісу генпрокурора України, найбільше ударів по об’єктам критичної інфраструктури нанесено у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, в м. Києві – 4.



Кількість російських ударів по енергетичних об'єктах України / Інфографіка з сайту Офісу генпрокурора України

Що зараз з енергосистемою України

Як розповів 24 каналу Юрій Щедрін, експерт "Центру розвитку міста", відсоток руйнувань енергосистеми складає 30 – 40%.

Юрій Щедрін Експерт "Центру розвитку міста" Директор ДТЕК Тімченко Максим зауважує, що наразі не має причин для повного блекауту. Українська енергосистема може витримати усі нанесені пошкодження. Єдине, ніхто не знає, які надалі обстріли використовуватиме Росія і які надалі пошкодження можливі. Все залежатиме від цього.

Щодо аварійні відключень, то, на жаль, зараз сказати скільки це триватиме – неможливо. Усе залежатиме від ситуацій, що виникатимуть, як за швидко відновлюватимуть руйнування та чи буде нове обладнання. Це може бути й декілька днів, а інколи й тижні та місяці. Вона потребуватиме ремонту.

для проведення стабілізаційних заходів українців просять обмежити використання електроенергії у побуті. Зокрема, рекомендують скоротити використання електроенергії в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-23:00). Крім цього, декілька днів тому в кожній області ввели графіки відключень світла для населення.

За словами Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних стратегій, найбільше постраждали від обстрілів теплові електростанції. Це підстанції, трансформатори, лінії електропередач, тобто те, що працює на видачу електроенергії.

Насправді я вважаю, що ціллю Росії було не знищення електростанцій, а виведення нашої енергосистеми з ладу, змусити ремонтувати і застосовувати віялкові обмеження. Тобто створення динамічної кризи, коли Україна постійно відновлює свою енергосистему,

– каже експерт.

Зверніть увагу, що ТЕС та ТЕЦ виробляють лише 25% електроенергії України, натомість АЕС – близько 60%. Якщо буде завдано шкоди саме підстанціям АЕС, певним її об'єктам, то тоді можна говорити про повний блекаут. На сьогодні період, коли населення було без енергопостачання – максимум до 12 годин, у випадку пошкодження АЕС відновлення триватиме тижнями.

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Як допомагає Захід у відновленні

Європа вже надає необхідне енергетичне обладнання та кошти для відновлення, каже Щедрін. Проте, даного обладнання поки недостатньо. Крім того, воно досить складне.

Тут питання стоїть ще у фінансовій спроможності. В Україні фіксований енерготариф — 1,68 гривні. За такого тарифу компанії не мають змоги за свої кошти відновлювати руйнування енергетичної інфраструктури. Тому вирішальною тут є роль Європи як коштами, так і технологіями,

– додає співрозмовник.

Імпорт електроенергії з Європи технічно можливий. Але треба розуміти, що ціна на світло на європейському ринку в 5 разів дорожча. А якщо Україна її закуповуватиме, а продаватиме все ще за фіксованою ціною, тоді цю різницю потрібно комусь покривати.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, у коментарі 24 каналу зауважує, що питання імпорту швидше у тому, як саме Україна буде постачати ту електроенергію, якщо пошкоджена інфраструктура.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Зараз у нас оцінюють дефіцит електроенергії у 1,5 гігавата. Такий обсяг імпортувати не можливо, адже він надто великий. Максимум можна імпортувати 500 мегават. Тим більше усі країни-сусіди України, а це Польща, Угорщина, Румунія — дефіцитні у плані електроенергії. Тому імпорт не розв'язуватиме питання.

Як кожен українець може допомогти

Споживачів просять не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

В "Укренерго" пояснили, що українцям варто не вмикати багато приладів одночасно, а лише одну лампочку та один прилад:

якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску;

якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку.



Як розумно використовувати електроприлади / Інфографіка 24 каналу

Як каже Юрій Корольчук, пережити українцям такі вимкнення світла у зимовий період можна лише у випадку, коли є твердопаливний котел та запаси дров чи іншої сировини. Крім того, можна:

підготувати висококалорійні запаси продуктів та води, у разі вимкнення світла;

не забувати про павербанки;

заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;

якщо є газ, то приготувати їжу можна легко;

готувати варто одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електроприлади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні;

розглядати віялкові відключення, як запрошення у гості. Можна зібратися декількома сім'ями в одній квартирі і, відповідно, менше використовувати електроенергію.



Що робити, якщо вимкнуть світло / Інфографіка 24 каналу

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