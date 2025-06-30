Українцям можуть без попередження вимкнути світло – як споживачам повернути електропостачання

Деякі українці залишилися без світла. І це попри те, що за комунальні послуги вони платили вчасно.

Українцям можуть без попередження вимикати електроенергію

Причиною тому стала помилка під час передачі даних, пише 24 Канал з посиланням на Конкурент TV.

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ЗМІ повідомляє, що мешканцям однієї з багатоповерхівок Луцька відключили електроенергію. Річ у тім, що відбулися технічні неполадки в процесі передання даних між застосунком для оплати й постачальником електроенергії.

Лучани розказали, що у "Приват24" не з’являлися рахунки за електроенергію протягом кількох місяців. А постачальник послуги не надіслав попередньо повідомлення про відключення, а просто вимкнув світло.

Попередження українці все ж почали отримувати. Але вже після відключень.

Водночас банк, через який здійснювалися платежі, повідомив, що проблема виникла через неправильні налаштування повідомлень та відображення рахунків з боку постачальника.

Зверніть увагу! Фахівці порадили споживачам використовувати чат-бот у Viber, де можна перевірити стан рахунку та передати показання лічильника.

Що кажуть у Волиньобленерго

У Facebook був опублікований допис, де вказано, що якщо електропостачання припиняється через порушення (наприклад, заборгованість або недопуск до лічильника), його подальше відновлення передбачає залучення персоналу та виконання технічних робіт.

Саме тому згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії та Кодексу систем розподілу ця послуга є платною. Залежно від складності робіт її вартість може сягати до 2 408,90 гривень,

– повідомили українцям.

Вартість повторного підключення (станом на 16 червня поточного року) – 821,50 гривень – у разі проведення робіт на електролічильнику:

378,30 гривень – відключення;

443,20 гривень – підключення).

Важливо! 2 408,90 гривень доведеться заплатити у разі проведення робіт на повітряній лінії (832,90 та 1 576,00 гривень).