Доплата на догляд: хто з пенсіонерів може отримати понад 1000 гривень і яка довідка обов'язкова

Одинокі пенсіонери після 80 років мають право отримувати виплати на догляд. Йдеться про щомісячну надбавку до пенсії, однак для оформлення грошової допомоги потрібно отримати спеціальний висновок від лікарсько-консультативної комісії.

Хто з пенсіонерів може отримати додаткові виплати на догляд?

Про те, як держава підтримує людей похилого віку, яким потрібен нагляд, йдеться в повідомленні ПФУ.

Від 1 липня 2025 року призначення і виплата багатьох видів соціальної допомоги проходить через Пенсійний фонд. Відповідне правило стосується й підтримки для осіб похилого віку, яким потрібен догляд.

Так, українці, які отримують пенсію та досягли віку 80 років, мають право на додаткову виплату. Для цього зокрема потрібна довідка від лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про те, що особа потребує постійного догляду від сторонніх осіб.

Зауважте! Йдеться про одиноких пенсіонерів. Тобто якщо людина у 80 років не має поруч близьких, однак потребує догляду й допомоги для повноцінного обслуговування себе – держава надає виплату, якою частково можна покрити витрати на догляд від сторонньої людини.

Щоб отримати допомогу – потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він оцінить стан пацієнта й направить на проходження комісії. Саме від останньої залежить, який висновок отримає людина та чи зможе оформити виплату.

Під час розгяду справи на комісії перевагу надають людям із суттєвими обмеженнями рухливості, інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Якщо рішення буде схвальним – пенсіонер може подати відповідні документи до ПФУ та очікувати на щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 1 038 гривень.

Зверніть увагу! Щоб оформити виплату на догляд у пакеті документів для ПФУ обов'язково має бути висновок від ЛКК – довідка про потребу в постійному сторонньому догляді.

А подати документи можна через ЦНАП, сервісний центр ПФУ або ж онлайн через пошту й застосунок ПФУ, портал електронних послуг фонду та застосунок Дія.

Що відомо про компенсацію за догляд?

В Україні діє ще один вид підтримки, за яким держава платить людям, що доглядають за особами з інвалідністю або особами похилого віку. Ірина Зарецька з Адвокатського об'єднання "Максим Боярчуков та партнери" пояснила в коментарі для УНІАН, що такі виплати можуть отримувати фізичні особи, які надають соціальні послуги за своєю непрофесійною сферою.

Зазвичай це найближчі люди – тобто чоловік або дружина, хтось із батьків чи дітей, бабусі, дідусі або брати, сестри,

– додала Зарецька.

Однак для отримання компенсації уряд встановлює спеціальну умову. Людина, яка доглядає, зможе отримати гроші лише за спільного проживання та спільного побуту з родичем.

