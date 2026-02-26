Допомога для III групи інвалідності: яка підтримка передбачена у березні

Мешканцям України, що мають інвалідність, передбачена державна допомога, зокрема у березні 2026 року. Сума виплат залежать від групи інвалідності.

Яку допомогу можуть отримати особи з III групи інвалідності у березні?

Для III групи сума становить 50 % пенсії за віком, про що повідомляли у Пенсійному фонді України.

Мінімальна пенсія за віком надається таким особам за наявності певного стажу – 35 років у чоловіків та 30 років для жінок. Найменша виплата дорівнює розміру прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Цьогоріч він становить 2 595 гривень. Про це зазначено у Бюджеті України на 2026 рік.

Зверніть увагу! Пенсія по інвалідності в Україні призначається на весь строк встановлення цієї інвалідності. А саме – з дня встановлення інвалідності.

Однак за умови, що особа звернулася до Пенсійного фонду протягом трьох місяців. Якщо подати документи пізніше, то кошти передбачені вже з дати подання заяви.

Якщо людина отримала інвалідність внаслідок війни, то у 2026 році її виплата не може бути меншою, ніж 9 478 гривень. Мова йде саме про III групу. Для інших груп інвалідності встановлені інші показники.

Водночас для осіб з інвалідністю III групи, які здобули її внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсія складає не менше як 6 077, 69 гривні. Така сума встановлена з 1 березня 2025 року. Щодо ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС: якщо розмір виплати для III групи менший, ніж 60% середньої зарплати, то вони можуть отримати щомісячну державну адресну допомогу – не менше ніж 10 491,96 гривні.

Нагадаємо! У березні 2026 року відбудеться щорічна індексація пенсій, яка змінить розмір пенсійних виплат.

Що ще слід знати українцям у березні 2026 року?