В Австрії узгодили важливе рішення: чи продовжать виплати українським біженцям

Національна рада Австрії повідомила, що продовжить соціальні виплати для українських біженців. Також ці люди можуть розраховувати на медичне страхування.

Виплати для українців в Австрії

Рішення пов’язане з тривалою війною в Україні, яка змушує багатьох українців залишатися в Європі, пише 24 Канал з посиланням на урядовий сайт країни.

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Зокрема родини з дітьми зможуть отримувати допомогу та виплати по догляду за дитиною до 31 жовтня 2025 року. Так влада Австрії розглядала можливість продовжити виплати до березня 2026 року, але прийняла рішення скоротити термін.

До того ж Відень збільшив поріг додаткового заробітку для тих, хто отримує допомогу від держави – з 8 100 до 8 600 євро на рік. Так українці зможуть працювати, але водночас не втратять грошову допомогу.

Також було продовжено медичне страхування для українських біженців. Однак лише до 31 травня 2025 року.

Зауважте! Міністерка соціальної політики Корінна Шуман заявила, що без продовження допомоги, 26 200 українців, зокрема 9 700 дітей, залишилися б без медстраховки. Водночас в уряді повідомили, що подальша підтримка залежатиме від обставин.