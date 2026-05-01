Виплати на пенсію зросли: як змінилися цифри у квітні

У квітні зросли витрати на соціальні виплати, зокрема на пенсії. Цього місяця на них спрямували 75 мільярдів гривень.

Як змінились виплати на пенсію у квітні?

Через АТ "Укрпошта" виплати 9,4 мільярда гривень, а через уповноважені банки – 65,6 мільярда гривень, про що повідомили у Пенсійному фонді.

Водночас на житлові субсидії та пільги витратили 4,8 мільярда гривень.

На страхові виплати – 3,8 мільярда гривень, зокрема на оплату лікарняних – 2,4 мільярда гривень.

А на соціальні допомоги та інші виплати – 28,5 мільярда гривень.

У квітні надано 1584,9 тисячі послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України,

– додали у дописі ПФУ.

Водночас станом на 31 березня на пенсійні виплати витратили 74,6 мільярда гривень. Про це повідомили на сторінці Facebook фонду ще 1 квітня.

Зокрема через АТ "Укрпошта" було профінансовано 9,4 мільярда гривень, через уповноважені банки – 65,2 мільярда гривень.

На житлові субсидії та пільги витратили 4,6 мільярда гривень. Тобто на 200 мільйонів менше, ніж у квітні.

На страхові виплати – 3,8 мільярда гривень (тобто без змін), зокрема на оплату лікарняних – 2,6 мільярда гривень. Тобто протягом квітня сума знов зросла.

На державні допомоги та інші виплати витратили 11,7 мільярда гривень. Це на цілих 16,8 мільярда менше, ніж за квітень.

Цікаво! У березні було надано 1726,5 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Що ще слід знати про гроші у квітні?

В Україні суттєво зріс показник середньої зарплати. Він вперше сягнув показника у понад 30 тисяч гривень. Згідно з інформацією, у березні 2026 року він встановив 30 356 гривень. Це на 7,2% вище, ніж у березні. А у лютому 2026 року середня зарплата була 28 321 гривню.

Як зазначав експерт Сергій Коробкін дізнатися розмір майбутньої пенсії вельми просто. Формула обчислення пенсії – це стаж, який помножений на зарплату.

Коли людина має 30 років стажу, то пенсія буде близько 30% від її зарплати. Тобто по відсотку за кожен рік.

Але є важливий нюанс. Потрібно знати індивідуальний коефіцієнт зарплати людини та середню зарплату по країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.