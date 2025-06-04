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Економіка Соцвиплати У кого з пенсіонерів зросте пенсія у червні 2025 року
4 червня, 16:15
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У кого з пенсіонерів зросте пенсія у червні 2025 року

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Працюючі пенсіонери отримають спеціальну доплату у червні 2025 року внаслідок перерахунку пенсій.
  • У червні пенсіонери отримають доплату за три місяці одночасно.

Працюючі пенсіонери мають право на спеціальну доплату. Вона надається внаслідок проведення перерахунку.

Як зміняться пенсії українців у червні

У червні варто очікувати на перерахунок пенсій саме працюючим пенсіонерам, повідомляє  24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Зверніть увагу! Фактично, пенсії цих пенсіонерів зростуть саме "заднім числом". 

Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні,
– зазначає ПФУ.

Тобто, у червні пенсіонери отримають доплату за 3 місяці одночасно. Згодом ця надбавка надаватиметься щомісячно, разом з пенсією.

Хто з пенсіонерів підпадає під перерахунок

  • Пенсіонери, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії, продовжували працювати і набули не менше як 2 роки страхового стажу. Такі особи мають право на найвигідніший варіант перерахунку. Тобто, з дорахуванням новонабутого стажу або стажу і зарплати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.
  • Ті, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії, продовжували працювати і набули менш як 2 роки страхового стажу, але, при цьому, пройшло принаймні 2 календарних роки. Для таких пенсіонерів збільшення виплат відбувається лише з дорахуванням новонабутого страхового стажу.