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Економіка Соцвиплати Які виплати можуть отримати родичі безвісти зниклих військових
13 червня, 15:27
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Які виплати можуть отримати родичі безвісти зниклих військових

Ірина Гайдук
Основні тези
  • З 1 лютого 2025 року родичі безвісти зниклих військових мають право отримувати 50% зарплати зниклого, якщо немає особистого розпорядження, що визначає інший розподіл.

  • Виплати не нараховуються, якщо військовий самовільно покинув службу, здався в полон або вчинив дезертирство.

     

Рідні військовослужбовців, які зникли безвісти на війні з російськими окупантами, можуть отримувати заробітну плату зниклих. Проте є випадки, коли виплати можуть скасувати.

Хто має право на виплати безвісти зниклих військових 

У лютому 2025 року змінилися правила, за якими родичі безвісти зниклих військових мають право на отримання виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів

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З 1 лютого військовим дозволили складати особисте розпорядження своїми коштами. У ньому вони можуть вказувати, хто з родичів і в якому розмірі має отримувати його зарплату в разі зникнення чи полону. 

Якщо такого розпорядження немає, то родичі першої лінії мають право на 50% грошового забезпечення зниклого військового, а саме:

  • чоловік чи дружина;
  • діти, які не досягли повноліття (за них гроші отримують їхні представники);
  • повнолітні та неповнолітні діти з інвалідністю;
  • батьки, якщо їх не позбавили батьківських прав.

Якщо зниклий військовий не має родичів першої лінії, то на 20% його зарплати можуть претендувати повнолітні діти, брати та сестри. Кошти розподіляють рівними частинами. 

Важливо! Друга половина зарплати або 80% від неї накопичується на рахунку військовослужбовця. Військова частина виплатить ці кошти солдату після його повернення або зарахує до спадщини, якщо його визнають загиблим. 

Коли виплати родичам зниклих не нараховуються 

Є низка випадків, коли родичі зниклого військовослужбовця не зможуть отримувати його заробітну плату, навіть за наявності особистого розпорядження. До таких випадків належать:

  • якщо військовий самовільно покинув місце служби чи військову частину;
  • якщо було підтверджено, що військовий вчинив дезертирство із ЗСУ;
  • якщо військовий добровільно здався в полон ворогові.

В усіх інших випадках родичі військових можуть звернутися до військової частини, за якою був закріплений зниклий, із заявою про отримання виплат. До неї необхідно додати:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (так званий ідентифікаційний код);
  • для дружини чи чоловіка – копію свідоцтва про шлюб;
  • для законних представників малолітніх дітей – копію свідоцтва про народження дитини;
  • для батьків – копію свідоцтва про народження військовослужбовця;
  • номер картки для зарахування грошей.

Варто знати! Нараховують та виплачують кошти військові частини до моменту повернення військовослужбовця або встановлення факту загибелі. 