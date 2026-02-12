Виплати сім'ям: хто отримає на картку від 4 500 гривень і більше у лютому

У лютому частина українців отримає від держави базову соціальну допомогу. Деякі родини можуть розраховувати на виплати у 4 500 гривень, а іншим нарахують значно більшу суму.

Хто може отримати соцдопомогу?

Базову соціальну допомогу нарахують сім'ям із низькими доходами. Це новий вид виплат, який об'єднав декілька видів державної підтримки, пише Міністерство соціальної політики.

Виплати можуть отримати усі родини, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, якщо вони відповідають вимогам для надання базової соціальної допомоги.

Наразі подати заяву на виплати мають змогу ті, хто вже отримує соцвиплати від держави:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;

допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

Також з 1 листопада 2025 року базова соцдопомога стала доступна для українців, які не мають права на пенсію і отримують так звану соціальну пенсію, а також для людей з інвалідністю за певних умов.

Хто не отримає базову соцдопомогу?

Оформити базову соціальну допомогу українці мають змогу онлайн через застосунок Дія або звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України та подавши відповідну заяву.

Однак виплати родині можуть не призначити, навіть якщо вона малозабезпечена:

якщо у сім'ї є працездатні дорослі, але вони не працюють, не навчаються і не ведуть бізнес, а також не служать у війську та не знаходяться на обліку у службі зайнятості понад 3 місяці;

один із членів сім'ї зробив покупку на суму понад 100 тисяч гривень протягом останнього року (наприклад, купив машину, будинок, валюту, цінні папери тощо);

родина має на депозитах понад 100 тисяч гривень чи облігації на ту ж суму;

сім'я володіє другим будинком чи квартирою (житло на окупованих територіях чи в зоні бойових дій не рахується);

у сім'ї є другий автомобіль, якому менш як 15 років від випуску.

Звісно, є винятки із цих вимог. Для прикладу, вони не стосуються автівок, призначених для людей з інвалідністю.

Хто може отримати 4 500 гривень і більше?

Призначають базову соціальну допомогу індивідуально на кожну сім'ю. Однак для всіх вона залежить від базової величини, яка нині становить 4 500 гривень, пише ПФУ.

Розраховують виплати як різницю між середньомісячним доходом родини та сукупною базовою величиною на всіх членів родини.

При цьому кожен член сім'ї може розраховувати на певний відсоток від цієї величини:

100% – для першого члена сім'ї, який подає заяву на допомогу;

100% – для кожної дитини віком до 18 років, а також для членів сім'ї з інвалідністю I або II групи;

70% – для кожного наступного члена сім'ї.

Наприклад, розрахуємо соцдопомогу у лютому для сімʼї з 4 осіб:

жінка не працює і доглядає за дитиною до 3 років, отримуючи допомогу при народженні дитини у розмірі 860 гривень;

чоловік, працює і отримує зарплату, яка після сплати податків складає 10 тисяч гривень;

дитина 10 років;

дитина 2 роки.

Середньомісячний сукупний дохід сімʼї такої сім'ї становить 10 800 гривень.

У такому випадку розрахунок проводиться наступним чином:

розмір базової величини для першого працюючого члена сім’ї – 4 500 гривень;

розмір базової величини для другого непрацюючого члена сім’ї – 3 150 гривень (70 % від бази);

розмір базової величини для дитини 10 років – 4 500 гривень;

розмір базової величини для дитини 2 років – 4 500 гривень.

Відтак, базова допомога розраховуватиметься так:

(4 500 гривень + 3 150 гривень + 4 500 гривень + 4500 гривень) – 10 860 гривень = 16 650 гривень – 10 860 гривень = 5 790 гривень.

Тож така родина може претендувати на базову соціальну допомогу у розмірі 5 790 гривень.

Важливо! Якщо родина оформила соцдопомогу у 2026 році, то кошти щомісяця зараховують до 25 числа.

Як оформити соцдопомогу?