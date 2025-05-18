Які виплати мають право отримувати рідні зниклого безвісти військового

У 2025 році порядок виплат родинам військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон, зазнав змін. Тепер військові можуть залишити особисте розпорядження, в якому визначають, хто з родичів отримає їхнє грошове забезпечення у разі зникнення або полону.

Скільки отримують сім'ї військових

Якщо такого розпорядження немає, виплати розподіляються по-іншому, передає 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

Читайте також Допомога на поховання: коли держава виплатить кошти

50% грошового забезпечення розподіляється рівними частками між членами сім'ї зниклого безвісти першої черги:

дружиною (чоловіком);

законними представниками неповнолітніх дітей;

дітьми з інвалідністю з дитинства або їхніми представниками;

батьками військовослужбовця (за умови, що вони не позбавлені батьківських прав і не отримують аліменти).

У разі відсутності осіб першої черги, 20% грошового забезпечення розподіляється між повнолітніми дітьми, рідними братами та сестрами, законним представником яких є військовослужбовець.

Решта суми (50% або 80%) залишається на рахунках військової частини й виплачується самому військовому після його повернення або включається до складу спадщини у разі офіційного визнання його загибелі.

Зауважте! Для отримання виплат необхідно подати заяву на ім'я командира військової частини та надати відповідні документи, що підтверджують родинні зв'язки та особу заявника.