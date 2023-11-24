Допомога в Німеччині: скільки отримують українці та в якому випадку виплати скасовують

З початку повномасштабної війни потік біженців з України за кордон зріс в рази. Відтак чимало з них опинилися в Німеччині. Однак система соцдопомоги працює в країні так, щоб особи після річного отримання виплат намагалися працевлаштуватися.

Німеччина спонукає українців шукати роботу

Експерт Андрій Павловський у коментарі 24 Каналу пояснює, що в Німеччині система допомоги біженцям працює так, щоб після року отримання соцдопомоги люди йшли на мовні курси й шукали роботу.

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Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Тим більше нещодавно керівник німецького уряду виступив та закликав німецькі компанії спростити найм українських біженців на роботу без знання мови. Тобто в інших європейських країнах просто створюють такі умови, щоб люди йшли працювати, а не сиділи далі коштом допомоги.

Важливо знати, що згідно з німецьким законом про правовий статус іноземних громадян біженці з України набувають в країні статусу тимчасового захисту.

Яку допомогу отримували українські біженці

Відтак з 1 червня 2022 року розмір допомоги українцям зрівняли з допомогою для інших біженців.

Спочатку українці отримували стандартну місячну допомогу з безробіття. Вона становила майже 450 євро для одного дорослого. А для дітей – від 285 євро.

Дорослим одиноким українцям та там, що не працюють – по 502 євро щомісяця.

Двоє дорослих, що проживають разом – 902 євро.

На дітей – від 311 до 420 євро залежно від віку.

відбулася трансформація із запровадженням нової форми державного соціального захисту – Bürgergeld. Згідно з нею допомога на одну особу зросла.

Втім, якщо українські біженці працюють на повній зайнятості в Німеччині й отримують 1 040 євро та вище, то соцдопомогу скасовують.