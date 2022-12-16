Українські військові у грудні отримають на 37% більші виплати

Українським військовим буде виплачено майже на 37% більше виплат, ніж було у листопаді. Це відбудеться через низку додаткових нарахувань.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Скільки виплат вже отримали військові

Формально вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення. Туди входять:

посадовий оклад,

виплати за звання,

вислугу років тощо.

Загалом це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. Але в грудні ситуація відрізняється. Річ у тім, що

Всі виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді,

— пояснила Ганна Маляр.

Станом на 14 грудня Міністерство оборони вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тисяч гривень), та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тисяч гривень).

Хто отримує додаткові гроші

В Україні додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці:

ЗСУ,

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки,

Головного управління розвідки Міністерства оборони,

Нацгвардії,

Державної прикордонної служби,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,

Державної спеціальної служби транспорту,

Управління державної охорони, особи рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,

поліцейські.

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Чи впровадять військовий облік в Україні для жінок

Нагадуємо, що в Україні військовий облік для жінок відтермінували на рік, тобто до 1 жовтня 2023 року. Також варто наголосити, що відбудеться він на добровільних засадах, за виключенням жінок, які мають спеціальність чи професію, споріднену до медичної діяльності.

Перелік спеціальностей та/або професій які підпадають під військовий облік: