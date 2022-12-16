Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Скільки виплат вже отримали військові
Формально вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення. Туди входять:
- посадовий оклад,
- виплати за звання,
- вислугу років тощо.
Всі виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді,
— пояснила Ганна Маляр.
Станом на 14 грудня Міністерство оборони вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тисяч гривень), та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тисяч гривень).
Хто отримує додаткові гроші
В Україні додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці:
- ЗСУ,
- Служби безпеки України,
- Служби зовнішньої розвідки,
- Головного управління розвідки Міністерства оборони,
- Нацгвардії,
- Державної прикордонної служби,
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- Управління державної охорони, особи рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- поліцейські.
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Чи впровадять військовий облік в Україні для жінок
Нагадуємо, що в Україні військовий облік для жінок відтермінували на рік, тобто до 1 жовтня 2023 року. Також варто наголосити, що відбудеться він на добровільних засадах, за виключенням жінок, які мають спеціальність чи професію, споріднену до медичної діяльності.
Перелік спеціальностей та/або професій які підпадають під військовий облік:
- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
- телекомунікації та радіотехніка;
- інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
- видавництво та поліграфія;
- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.