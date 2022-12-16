Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Скільки виплат вже отримали військові

Формально вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення. Туди входять:

  • посадовий оклад,
  • виплати за звання,
  • вислугу років тощо.

Всі виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді,
— пояснила Ганна Маляр.

Станом на 14 грудня Міністерство оборони вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тисяч гривень), та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тисяч гривень).

Хто отримує додаткові гроші

В Україні додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці:

  • ЗСУ,
  • Служби безпеки України,
  • Служби зовнішньої розвідки,
  • Головного управління розвідки Міністерства оборони,
  • Нацгвардії,
  • Державної прикордонної служби,
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
  • Державної спеціальної служби транспорту,
  • Управління державної охорони, особи рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,
  • поліцейські.

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Чи впровадять військовий облік в Україні для жінок

Нагадуємо, що в Україні військовий облік для жінок відтермінували на рік, тобто до 1 жовтня 2023 року. Також варто наголосити, що відбудеться він на добровільних засадах, за виключенням жінок, які мають спеціальність чи професію, споріднену до медичної діяльності.

Перелік спеціальностей та/або професій які підпадають під військовий облік:

  • хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
  • телекомунікації та радіотехніка;
  • інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
  • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
  • науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
  • харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
  • забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
  • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;
  • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
  • ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
  • облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
  • видавництво та поліграфія;
  • психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.