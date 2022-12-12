Про те, на яку зарплату можуть претендувати військові – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Яку зарплату отримують українські військові
Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що, виплати, які отримують українські захисники, складаються з двох частин, а саме з:
- щомісячного грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років тощо;
- грошової винагороди, яка встановлена за ініціативою президента на період дії в країні воєнного стану.
Він пояснив, що бійці, які перебувають у найгарячіших точках фронту, отримують 100 тисяч гривень. Тоді як військовослужбовці, які участі в активних бойових діях не беруть, мають зарплату 30 тисяч гривень.
"Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць або приблизно 3000 гривень на день", – наголосив він.
Визначення кількості днів, які військовий безпосередньо провів у бою, виконував бойові завдання, відбувається на підставі бойових наказів і розпоряджень, що видаються військовим командуванням різних структур Сил оборони.
Хто отримує додаткові гроші
В Україні додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці:
- ЗСУ,
- Служби безпеки України,
- Служби зовнішньої розвідки,
- Головного управління розвідки Міністерства оборони,
- Нацгвардії,
- Державної прикордонної служби,
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- Управління державної охорони, особи рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- поліцейські.
Мобілізація в Україні: головне
Президент Володимир Зеленський продовжив термін дії загальної мобілізації в Україні щонайменше до лютого 2022 року. Водночас мобілізувати можуть не кожного українця, адже є низка винятків. Зокрема, мовиться про чоловіків, яким вже виповнилося 60 років.
Також чоловіки можуть отримати відстрочку у таких випадках:
- за сімейними обставинами;
- за станом здоров'я;
- для здобуття освіти або продовження професійної діяльності.