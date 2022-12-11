24 канал розібрався у яких випадках студентів таки можуть мобілізувати. Передусім зазначимо, що студенти мають відстрочку від призову на період свого навчання. Це передбачено у законі "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

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Але стосується ця відстрочка далеко не всіх. Вона поширюється на тих, хто здобуває:

професійну (професійно-технічну);

професійну вищу;

вищу освіти;

асистентів-стажерів;

аспірантів і докторантів.

Коли відстрочка для студентів не діє

Тобто, мовиться лише про тих, хто здобуває освіту або на денній, або на дуальній формах навчання. А це означає, що на заочників відстрочка не поширюється.

Також є певне "вікно", під час якого студента теж можуть мобілізувати. Так, якщо студент завершив бакалаврат і подається на магістратуру. У цей проміжок часу він не вважається здобувачем освіти.

У такому випадку студент не може претендувати на відстрочку від мобілізації. Продовжиться вона лише тоді, коли особу зарахують до списків студентів, які вчаться на магістратурі.

Якщо студент добровільно хоче мобілізуватись

Крім того, варто знати, що законодавство України передбачає добровільний вступ студента до лав ЗСУ. Тобто, якщо студент хоче йти захищати державу, то йому відмовляти у цьому не мають права.

У такому разі військовий комісаріат самостійно повідомляє навчальний заклад про військову службу студента. І на термін її проходження здобувач освіти отримує академічну відпустку з можливістю поновлення.

Студентові, який здобуває освіту на денній формі навчання перейматися не варто. У випадку, якщо йому таки вручили повістку, наприклад, у громадському місці, потрібно з’явитися до військкомату. Але з собою слід мати довідку про навчання.

Важливо! Верховна Рада вкотре продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 діб. Вона триватиме до 19 лютого 2023 року.

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