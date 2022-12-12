О том, на какую зарплату могут претендовать военные читайте в материале 24 канала.
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Какую зарплату получают украинские военные
Министр обороны Алексей Резников отметил, что выплаты, которые получают украинские защитники, состоят из двух частей, а именно:
- ежемесячного денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой лет и тому подобное;
- денежного вознаграждения, установленного по инициативе президента на период действия в стране военного положения.
Он пояснил, что находящиеся в самых горячих точках фронта бойцы, получают 100 тысяч гривен. В то время как военнослужащие, которые не участвуют в активных боевых действиях, имеют зарплату 30 тысяч гривен.
"Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тысяч гривен в месяц или примерно 3000 гривен в день", – подчеркнул он.
Определение количества дней, которые военный непосредственно провел в бою, выполнял боевые задания, происходит на основании боевых приказов и распоряжений, выдаваемых военным командованием разных структур сил обороны.
Кто получает дополнительные деньги
В Украине дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен получают военнослужащие:
- ВСУ,
- Службы безопасности Украины,
- Службы внешней разведки,
- Главного управления разведки Министерства обороны,
- Нацгвардии,
- Государственной пограничной службы,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Управление государственной охраны, лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- полицейские.
Мобилизация в Украине: главное
Президент Владимир Зеленский продлил срок действия общей мобилизации в Украине, по меньшей мере, до февраля 2022 года. В то же время, мобилизовать могут не каждого украинца, ведь есть ряд исключений. В частности, говорится о мужчинах, которым уже исполнилось 60 лет.
Также мужчины могут получить отсрочку в следующих случаях:
- по семейным обстоятельствам;
- по состоянию здоровья;
- для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.