Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Сколько выплат уже получили военные
Формально уже выплачено 60% общего объема ежемесячного денежного довольствия. Туда входят:
- должностной оклад,
- выплаты за звание,
- выслугу лет и т.д.
Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре,
– объяснила Анна Маляр.
По состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тысяч гривен) и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения (30 тысяч гривен).
Кто получает дополнительные деньги
В Украине дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен получают военнослужащие:
- ВСУ,
- Службы безопасности Украины,
- Службы внешней разведки,
- Главного управления разведки Министерства обороны,
- Нацгвардии,
- Государственной пограничной службы,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Управление государственной охраны, лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- полицейские.
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Внедрят ли военный учет в Украине для женщин
Напомним, что в Украине военный учет для женщин отсрочили на год, то есть до 1 октября 2023 года. Также следует отметить, что состоится он на добровольных началах, за исключением женщин, имеющих специальность или профессию, родственную медицинской деятельности.
Список специальностей и/или профессий подпадающих под военный учет:
- химия, химические технологии и инженерия; биология;
- телекоммуникации и радиотехника;
- инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- метрология и информационно-измерительная техника;
- науки о Земле, географии, физике и астрономии;
- пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;
- обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- издательство и полиграфия;
- психология, социальная работа, социальное обеспечение.