Купити менше снарядів чи повернути доплати: що буде з 30 тисячами для військових

Декілька місяців тому уряд скасував додаткову грошову винагороду військовим у тилу у розмірі 30 тисяч гривень. Це рішення викликало шквал негативу серед населення. Однак повернути кошти не так просто через домовленості та брак ресурсів. Що ж буде з доплатами, з'ясовував 24 Канал.

То повернули чи ні

З 1 лютого 2023 року військовим у тилу скасували доплати. Це також стосувалося строковиків, курсантів військових вишів та офіцерів управлінь та штабів.

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Однак вже у квітні у Верховній Раді прийняли рішення про повернення виплат. Втім зараз йдуть дискусії щодо доцільності такого повернення, адже на це немає коштів. Та й загалом рішення суперечить зобов'язанням України перед МВФ.

Зверніть увагу, що саме доплати у 30 тисяч гривень стали предметом дискусій. Адже виплати тим, хто на передовій або у бойовому розпорядженні не змінювалися.

"Підвісить" домовленості й не тільки

Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, повернення додаткових виплат усім військовим ускладнить переговори з МВФ. Насамперед тому, що суперечить затвердженим зобов'язанням, а це може "досить суттєво підвісить домовленості".

Олексій Данілов, секретар РНБО, в ефірі телемарафону теж наголосив на тому, що доплати не можуть отримувати усі військові. Йдеться про те, що Україна перебуває у стані війни й забезпечити додатковими виплатами кожного неможливо через недостатність ресурсів.

Зверніть увагу, що вище українське командування закликало відкласти повернення доплат. Про це заявили головнокомандувач Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та голова СБУ Василь Малюк.

Водночас вони пропонують створити робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Генштабу ЗСУ для врегулювання питання оплати праці захисників. Цей законопроєкт хочуть розробити до кінця травня.

Недостатньо коштів у бюджеті

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що повернення доплат військовим потребують додатково на рік 147 мільярдів, яких в Україні немає.

Втім на правах анонімності джерело 24 Каналу у парламенті повідомило, що розмір додаткових коштів залежить від параметрів, а саме які категорії для доплат включати. Таким чином цифра може сягнути й 170 мільярдів гривень на рік. І ще потрібно врахувати, що число військових щоразу зростає.

Це величезна сума для українського бюджету і фактично наразі, якщо не збільшити надходження, їх можна перерозподілити лише з інших статей військового бюджету. Тобто, наприклад, купити менше снарядів, але заплатити доплати тим, хто в тилу (тому, що виплати для тих, хто на фронті або в бойовому розпорядженні залишились без змін),

– додає співрозмовник.

Нагадуємо, що як тоді, так і зараз військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій отримують 100 тисяч гривень. Ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління – 50 тисяч гривень. А ті військовослужбовці, що перебували поза зоною бойових дій, – 30 тисяч гривень.

Як розповідає економіст Олег Гетман, наразі у бюджеті немає коштів для повернення такого фінансування.

Олег Гетман Експерт Економічної експертної платформи Взяти й надрукувати 180 мільярдів не складно, але наслідки цього будуть не дуже добрими для всіх громадян України. Ціна кожного популістичного рішення – це додаткова інфляція та негативні для економіки наслідки.

Обмежені у варіантах: як можна профінансувати повернення доплат

За словами співрозмовника 24 Каналу, у парламенті більшість депутатів хочуть бути хорошими й голосувати популярні рішення, а це збільшення зарплати й зменшення податків тощо.

Тільки на думку депутатів, які працюють в економічному і фінансовому блоці, керівництва ради, правка Разумкова і пов’язані з нею спекуляції – це достатньо безвідповідальна позиція, тому що простих рішень не буває і в такому випадку їх теж немає,

– мовить учасник розмови.

В державному бюджеті немає власних ресурсів для фінансування цих доплат, а міжнародні партнери категорично проти фінансування сектору безпеки й оборони. Тому зараз досить обмежені варіанти фінансування доплат. Це хіба що:

Друк грошей, однак МВФ і НБУ проти;

Підвищення податків – ПДВ та військовий збір;

Перекладення цих доплат на місцеві бюджети – у них зараз величезні надлишки ПДФО і вони збільшуються дуже швидко.

Скільки зараз отримують українські військові

Нагадуємо, що зарплата захисників України складається з двох частин. Це щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода (100, 50 та 30 тисяч гривень).

Зараз кожен військовий отримує зарплату залежно від посади та особливостей служби. Крім того, враховується режим секретності служби й науковий ступінь.

Відтак зарплата командира бригади Сухопутних військ становить 50 173 гривень (без додаткової винагороди).

Головного сержанта роти – 26 094 гривень.

А звичайного сухопутного стрільця – 20 586 гривень без винагороди.

Зарплати військових у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗСУ