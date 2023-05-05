Купить меньше снарядов или вернуть доплаты: что будет с 30 тысячами для военных

Несколько месяцев назад правительство отменило дополнительное денежное вознаграждение военным в тылу в размере 30 тысяч гривен. Это решение вызвало шквал негатива у населения. Однако вернуть средства не так просто из-за договоренностей и нехватки ресурсов. Что будет с доплатами, выяснял 24 Канал.

Так вернули или нет

С 1 февраля 2023 года военным в тылу отменили доплаты. Это также касалось срочников, курсантов военных вузов и офицеров управлений и штабов.

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Однако уже в апреле в Верховной Раде было принято решение о возврате выплат. Впрочем, сейчас идут дискуссии о целесообразности такого возврата, ведь на это нет средств. Да и вообще решение противоречит обязательствам Украины перед МВФ.

Обратите внимание, что именно доплаты в 30 тысяч гривен стали предметом дискуссий. Ведь выплаты тем, кто на передовой или в боевом распоряжении не менялись.

"Подвесит" договоренности и не только

Как рассказал глава НБУ Андрей Пышный, возврат дополнительных выплат всем военным усложнит переговоры с МВФ. В первую очередь потому, что противоречит утвержденным обязательствам, а это может "достаточно существенно подвесить договоренности".

Алексей Данилов, секретарь СНБО, в эфире телемарафона тоже отметил, что доплаты не могут получать все военные. Речь идет о том, что Украина находится в состоянии войны и обеспечить дополнительными выплатами каждого невозможно из-за недостаточности ресурсов.

Обратите внимание, что высшее украинское командование призвало отложить возврат доплат. Об этом заявили главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава СБУ Василий Малюк.

В то же время они предлагают создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, Кабинета Министров и Генштаба ВСУ для урегулирования вопроса оплаты труда защитников. Этот законопроект хотят разработать до конца мая.

Недостаточно средств в бюджете

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заметил, что возврат доплат военным требует дополнительно в год 147 миллиардов, которых в Украине нет.

Впрочем, на правах анонимности источник 24 Канала в парламенте сообщил, что размер дополнительных средств зависит от параметров, а именно какие категории для доплат включать. Таким образом, цифра может достичь и 170 миллиардов гривен в год. И еще нужно учесть, что число военных постоянно растет.

Это огромная сумма для украинского бюджета и фактически, если не увеличить поступления, их можно перераспределить только из других статей военного бюджета. То есть, например, купить меньше снарядов, но заплатить доплаты тем, кто в тылу (потому что выплаты для тех, кто на фронте или в боевом распоряжении остались без изменений),

– добавляет собеседник.

Напоминаем, что как тогда, так и сейчас военные, непосредственно участвующие в боевых действиях, на передовой получают 100 тысяч гривен. Те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления, – 50 тысяч гривен. А военнослужащие, которые находились вне зоны боевых действий, – 30 тысяч гривен.

Как рассказывает экономист Олег Гетман, в настоящее время в бюджете нет средств для возврата такого финансирования.

Олег Гетман Эксперт Экономической экспертной платформы Взять и напечатать 180 миллиардов не сложно, но последствия этого будут не очень хорошими для всех граждан Украины. Цена каждого популистического решения – это дополнительная инфляция и негативные последствия для экономики.

Ограничены в вариантах: как можно профинансировать возврат доплат

По словам собеседника 24 Канала, в парламенте большинство депутатов хотят быть хорошими и голосовать за популярные решения, а это увеличение зарплаты и уменьшение налогов.

Только по мнению депутатов, которые работают в экономическом и финансовом блоке, руководства рады, правки Разумкова и связанных с ним спекуляций – это достаточно безответственная позиция, потому что простых решений не бывает и в таком случае их тоже нет,

– говорит участник разговора.

В государственном бюджете нет собственных ресурсов для финансирования этих доплат, а международные партнеры категорически против финансирования сектора безопасности и обороны. Поэтому сейчас достаточно ограничены варианты финансирования доплат. Это разве что:

Печать денег, однако МВФ и НБУ против;

Повышение налогов – НДС и военный сбор;

Перевод этих доплат на местные бюджеты – у них сейчас огромные излишки НДФЛ и они увеличиваются очень быстро.

Сколько сейчас получают украинские военные

Напоминаем, что зарплата защитников Украины состоит из двух частей. Это ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение (100, 50 и 30 тысяч гривен).

Сейчас каждый военный получает зарплату в зависимости от должности и особенностей службы. Кроме того, учитывается режим секретности службы и ученая степень.

Таким образом зарплата командира бригады Сухопутных войск составляет 50 173 гривен (без дополнительного вознаграждения).

Главного сержанта роты – 26 094 гривен.

А обычного сухопутного стрелка – 20 586 гривен без вознаграждения.

Зарплаты военных в 2023 году / Инфографика Сухопутных войск ВСУ