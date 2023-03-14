Виплати ВПО по-новому: механізм надання допомоги переселенцям хочуть змінити

Теперішній механізм перевірок внутрішньо переміщених осіб оскаржують. Причина цьому – неврегульованість процесу, адже якщо під час перевірки особа не перебувала за адресою проживання, вона може втратити кошти.

Чому норми перевірки ВПО будуть оскаржувати

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликає скасувати норму за якою ВПО можуть втратити свої виплати.

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Звернувся до прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля та віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, відповідно до якої внутрішньо переміщена особа втрачає виплати, якщо під час проведення перевірки не перебувала за адресою проживання та протягом 10 днів після перевірки не прибула до органу соціального захисту населення,

– написав Лубінець.

Виявилося, що оскаржити це рішення внутрішньо переміщені особи не зможуть. Та й загалом, не зможуть повернути невиплачену допомогу.

Все через неврегульованість процедури й через те, що у постанові не передбачено попередження щодо перевірки. Адже може трапитися так, що людина знаходиться на роботі поза домом.

Через деякі причини ВПО не змогли вчасно отримати виплати за лютий

У Мінсоцполітики пояснили через що могли затримати кошти:

Здійснення додаткової перевірки та уточнення даних щодо виплат для ВПО;

Запровадження нової інформаційної системи. Для цього знадобився час, щоб навчити органи соцзахисту працювати з нею;

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