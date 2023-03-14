Почему нормы проверки ВПЛ будут обжаловать

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призывает отменить норму, по которой ВПЛ могут потерять свои выплаты.

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Обратился к премьер-министру Украины Дмитрию Шмигелю и вице-премьер-министру Украины - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук с просьбой отменить норму, согласно которой внутренне перемещенное лицо теряет выплаты, если во время проведения проверки не находилось за адресом проживания и в течение 10 дней после проверки не прибыла в орган социальной защиты населения,

– написал Лубинец.

Оказалось, что обжаловать это решение внутренне перемещенные лица не смогут. Да и вообще, не смогут вернуть невыплаченную помощь.

Все из-за неурегулированности процедуры и из-за того, что в постановлении не предусмотрено предупреждение о проверке. Ведь может случиться так, что человек находится на работе вне дома.

По некоторым причинам ВПЛ не смогли вовремя получить выплаты за февраль

В Минсоцполитики объяснили из-за чего могли задержать средства:

Осуществление дополнительной проверки и уточнения данных о выплатах для ВПЛ;

Введение новой информационной системы. Для этого потребовалось время, чтобы научить органы соцзащиты работать с ней;

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