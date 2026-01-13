ВПО отримуватимуть допомогу по-новому: що змінилося у 2026 році

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на щомісячну грошову допомогу від держави на проживання. Однак у 2026 році деякі ВПО можуть втратити виплати, оскільки правила їх нарахування змінилися.

Як змінилися правила виплат?

Підтримка ВПО призначається за постановою Кабміну "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Постанова передбачає, що з 1 січня виплати на проживання внутрішнім переселенцям продовжать ще на шість місяців. Однак є важлива умова – середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні три місяці не повинен перевищувати чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас в Україні з 1 січня 2026 року змінився розмір прожиткового мінімуму. Для непрацездатних осіб він тепер становить 2 595 гривень. Відповідно й вимога до ВПО зросла.

У 2026 році виплати на проживання можуть отримати ВПО, які мають сукупний дохід сім'ї на одного отримувача не більш як 10 380 гривень (2 595 гривень х 4).

Зауважте! Якщо за 3 місяці до 1 січня 2026 року дохід родини був більшим, виплати на наступні 6 місяців не призначать.

Кому продовжать виплачувати допомогу?

Разом з тим є низка отримувачів, для яких сукупний дохід сім'ї не враховується під час призначення виплат. У 2026 році допомогу на проживання продовжать ще на пів року ВПО, які одержують пенсію не більше 10 380 гривень:

людям з інвалідністю I та II групи;

дітям з інвалідністю віком до 18 років;

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років;

батькам-вихователям;

прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Варто знати! Зростання прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, призвело до перерахунку з 1 січня мінімальних і максимальних пенсій, а також усіх надбавок і доплат. Внаслідок цього мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем збільшилася на 234 гривні – 2 595 гривень, пише Пенсійний фонд.

За що можуть забрати виплати?