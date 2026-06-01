Ще більше українців зможуть подати заяви на компенсацію збитків через війну

Україна продовжує формувати доказову базу для майбутніх компенсацій від Росії. Для цього уряд розширив перелік категорій у міжнародному Реєстрі збитків (RD4U), куди громадяни можуть вносити інформацію про завдані агресією втрати та шкоду.

Як подати заяву про збитки через війну

Деталі в понеділок, 1 червня, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Наразі через Дію можна подати заяви за 21 категорією, однак незабаром там з'являться ще 14 напрямків.

Звичайні громадяни відтепер зможуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти, додаткові економічні збитки, а також інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни.

відтепер зможуть фіксувати втрату доступу до медичної допомоги та освіти, додаткові економічні збитки, а також інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни. Власники бізнесу – втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

– втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Водночас держава, зокрема органи державної влади й місцевого самоврядування, – знищення об'єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій.

Зауважте, що подання заяви не означає автоматичного отримання компенсації. Спершу її перевірять на відповідність встановленим вимогам і внесуть до Реєстру, а потім разом із доказами передадуть до спеціальної Компенсаційної комісії. Вона розглядатиме справу та визначатиме можливий розмір відшкодування. Натомість створення компенсаційного фонду, з якого в майбутньому здійснюватимуть виплати, стане завершальним етапом.

Повний перелік категорій та подача заявок доступні на порталі Дія за посиланням. Зокрема, українці вже можуть зафіксувати смерть або зникнення безвісти близького члена сім'ї, серйозні тілесні ушкодження, депортацію дітей та дорослих, втрату житла чи приватного підприємства, вимушене переміщення тощо.

Довідка: RD4U – це перший етап міжнародного механізму компенсацій за втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. Реєстр зі штаб-квартирою в Гаазі створили у співпраці з ЄС і ще 43 країнами світу.

