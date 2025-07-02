Власник орендує приміщення: чи можна тоді отримати компенсацію за ВПО

Крім власників отримати компенсацію за розміщення ВПО можуть ще й суб’єкти господарювання, що орендують приміщення. Втім для цього потрібно дотримуватися основних умов надання цієї компенсації.

Хто може отримати компенсацію за розміщення ВПО

Відповідно до постанови Кабміну, за розміщення внутрішньо переміщених осіб передбачена компенсація витрат на комунальні витрати, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Але для цього потрібно надавати житло ВПО безкоштовно, а ті, своєю чергою, повинні жити там на постійній основі.

Крім того, варто пам'ятатися, що сама оренда не відшкодовується. Щодо виплат, то вони становлять:

Сума компенсації – 450 гривень на місяць за кожну особу,

Виплати призначаються на 6 місяців,

Другий піврічний період проводиться автоматично після перевірки житла.

Нагадуємо! З березня цього року ті власники житла, що звернулися вперше щодо призначення компенсації й надають житло ВПО безкоштовно, мають подати разом з представником ВПО повідомлення та заяву встановленої форми до будь-якого Сервісного центру ПФУ особисто, електронним шляхом через вебпортал ПФУ, або мобільний застосунок, з накладанням електронного підпису.