Українці можуть отримати виплати "заднім числом": про яку допомогу йдеться

В Україні існують грошові виплати, які можна отримати "заднім числом". Тобто кошти людині нададуть за попередні місяці.

Які грошові виплати можна отримати "заднім числом"?

Яку допомогу можна отримати таким чином, розповідає 24 Канал.

Наприклад, мова йде про підтримку для внутрішньо переміщених осіб. Про це писали на сайті Дії.

Приклад: виплати для дітей ВПО. Батькам (або опікунам чи іншим представникам дитини) слід подати заяву про перегляд допомоги до 1 травня 2026 року.

Таким чином, можна отримати виплати з 1 лютого 2026 року. Це і є отримання "заднім числом".

Слід додати, що діти від 6 до 18 років отримують допомогу, якщо проживають на територіях бойових дій або на безпечних територіях та навчаються в місцевому закладі освіти.

Зверніть увагу! Якщо особа не встигла подати заяву до 1 травня, то виплати нарахують з місяця подання заяви.

Теж саме правило стосується пенсіонерів та людей з інвалідністю. Якщо встигнути подати заяву до 1 травня 2026 року, то допомога нараховуватиметься з 1 січня 2026 року.

Пропустили термін? Подавайте заяву та отримуйте виплати з місяця подання,

– йдеться у тексті.

Важливий факт: якщо раніше дохід перевищував установлений ліміт, то тепер можна повторно подати документи на перегляд виплат. У поточному році граничний дохід становить 10 380 гривень на одну людину.

До того ж термін виплат для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців.

Нагадаємо! Наразі сума виплат залишається незмінною. Повнолітні особи можуть розраховувати на 2 тисячі гривень, а неповнолітні та люди з інвалідністю – на 3 тисячі гривень.

Також в Україні передбачена допомога для дітей. Вона запроваджена у 2026 році, але на неї можуть розраховувати й ті особи, які народили дітей у 2025 році.

Допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 000 гривень щомісяця. Її можуть отримати як батьки дітей, народжених у 2026 році, так й ті, що стали батьками у 2025 році.

Проте за умови, що станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився один рік. Про це повідомив Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.

Допомога призначається за зверненням – з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку.

Варто ще додати, що права на цю виплату не мають прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі та представники закладів, які виконують функції опікунів або піклувальників.

Зауважте! У разі призначення такої допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю її розмір зростає до 10,5 тисяч гривень.

Що ще відомо про соціальні виплати в Україні?

Кабмін вже встановив розміри виплат до важливого свята – Дня Незалежності. Про це йдеться у Постанові від 13 травня. Як відомо, деякі українці зможуть отримати допомогу, яка надається один раз на рік. Сума становить від 450 до 3 100 гривень – залежно від категорії.

Також у поточному році збільшили допомогу на поховання – вперше за багато років. Розмір підтримки раніше становив 4 100 гривень. У 2026 році суму збільшили до 8 500 гривень. Але не все так просто: ці кошти передбачені саме на поховання застрахованої особи або людини яка перебувала на її утриманні. Щодо інших категорій осіб передбачені дещо інші умови надання підтримки.

Крім того, деякі українці не отримали виплату у розмірі 1 500 гривень від уряду. Але начальниця головного управління ПФУ у Вінницькій області Олени Корчак запевнила: гроші мають надійти до 25 травня – разом із пенсією або іншою соціальною виплатою. Проте окремо звертатися до Пенсійного фонду для оформлення допомоги не потрібно.