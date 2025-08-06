Компанія Destinus Group BV уклала угоду для придбання компанії Daedalean AG, яка спеціалізується на рішеннях на основі штучного інтелекту для авіації. Вартість угоди склала 195 мільйонів євро.

Чому Destinus придбала Daedalean?

Destinus виробляє зокрема крилатої ракети (або ракети-дрон) "Рута", які використовує Україна, пише 24 Канал з посиланням на портал Hartpunkt.

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Угода щодо придбання Daedalean має бути завершена до 2025 року. Метою є інтеграція передових технологій штучного інтелекту в основні продукти Destinus.

Daedalean вже успішно співпрацювала з Destinus. Тому нова угода є логічним кроком.

Персонал Daedalean налічує 150 осіб, зокрема 13 докторів технічних наук, які мають глибокі знання в сегменті авіоніки й технологій штучного інтелекту. Destinus має персонал в 500 осіб та є одним з найбільших виробників БПЛА в Європі. Її штаб-квартира розміщена в Нідерландах, а представництва в таких країнах:

Німеччині;

Швейцарії;

Франції;

Великій Британії;

Іспанії;

Україні.

Defense Express пише, що "сама по собі картина "рої ракето-дронів Ruta зі штучним інтелектом атакують Росію" виглядає доволі захопливо". Однак повідомлення у травні 2025 року свідчить про те, що цього типу ударні БПЛА отримають незалежну від GPS та дії РЕБ систему навігації.

Чому ж компанії-виробнику "Рути" довелось йти ще далі, та взагалі купувати компанію-розробника в сегменті штучного інтелекту, наразі поки що виглядає питанням відкритим,

– йдеться у тексті Defense Express.

Важливо! Цілком ймовірно, що справа таки полягає в особливих компетенціях Daedalean, які проявляються саме в рішеннях по завадостійкій системі навігації для "роїв" ударних БПЛА.