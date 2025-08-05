5 серпня ВАКС призначив директорці компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенії Сидельниковій тримання під вартою на 60 діб, до 30 вересня з можливістю внесення застави у 2 мільйони 1050 гривень, передає 24 Канал із посиланням на САП і"Суспільне".

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Що відомо про запобіжку для директорки компанії?

Якщо буде внесена застава, жінка має виконувати низку зобов'язань: прибувати за першим викликом слідчого, здати паспорт на виїзд за кордон, не виїздити за межі Київщини, носити електронний браслет та утриматися від спілкування з підозрюваними.

Сидельникову підозрюють у заволодінні коштами, шляхом штучного завищення цін при постачанні військового обладнання.

Нагадаємо, що 4 серпня у справі про розкрадання на дронах підозри отримали 6 людей.