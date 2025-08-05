5 августа ВАКС назначил директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой содержание под стражей на 60 суток, до 30 сентября с возможностью внесения залога в 2 миллиона 1050 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на САП и "Суспільне".

Смотрите также Генпрокурор отреагировал на резонансное расследование в отношении главы Энергетической таможни

Что известно о мере пресечения для директора компании?

Если будет внесен залог, женщина должна выполнять ряд обязательств: прибывать по первому вызову следователя, сдать паспорт на выезд за границу, не выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и воздержаться от общения с подозреваемыми.

Сидельникову подозревают в завладении средствами, путем искусственного завышения цен при поставке военного оборудования.

Напомним, что 4 августа по делу о хищении на дронах подозрения получили 6 человек.