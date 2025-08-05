5 августа ВАКС назначил директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой содержание под стражей на 60 суток, до 30 сентября с возможностью внесения залога в 2 миллиона 1050 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на САП и "Суспільне".
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Что известно о мере пресечения для директора компании?
Если будет внесен залог, женщина должна выполнять ряд обязательств: прибывать по первому вызову следователя, сдать паспорт на выезд за границу, не выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и воздержаться от общения с подозреваемыми.
Сидельникову подозревают в завладении средствами, путем искусственного завышения цен при поставке военного оборудования.
Напомним, что 4 августа по делу о хищении на дронах подозрения получили 6 человек.
- бывший председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай;
- народный депутат Украины Алексей Кузнецов;
- руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко;
- командир воинской части Национальной гвардии Украины;
- фактический бенефициарный владелец предприятия – производителя БпЛА;
- директор предприятия-производителя БпЛА;