Чому Destinus придбала Daedalean?

Destinus виробляє зокрема крилатої ракети (або ракети-дрон) "Рута", які використовує Україна, пише 24 Канал з посиланням на портал Hartpunkt.

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Угода щодо придбання Daedalean має бути завершена до 2025 року. Метою є інтеграція передових технологій штучного інтелекту в основні продукти Destinus.

Daedalean вже успішно співпрацювала з Destinus. Тому нова угода є логічним кроком.

Персонал Daedalean налічує 150 осіб, зокрема 13 докторів технічних наук, які мають глибокі знання в сегменті авіоніки й технологій штучного інтелекту. Destinus має персонал в 500 осіб та є одним з найбільших виробників БПЛА в Європі. Її штаб-квартира розміщена в Нідерландах, а представництва в таких країнах:

Німеччині;

Швейцарії;

Франції;

Великій Британії;

Іспанії;

Україні.

Defense Express пише, що "сама по собі картина "рої ракето-дронів Ruta зі штучним інтелектом атакують Росію" виглядає доволі захопливо". Однак повідомлення у травні 2025 року свідчить про те, що цього типу ударні БПЛА отримають незалежну від GPS та дії РЕБ систему навігації.

Чому ж компанії-виробнику "Рути" довелось йти ще далі, та взагалі купувати компанію-розробника в сегменті штучного інтелекту, наразі поки що виглядає питанням відкритим,

– йдеться у тексті Defense Express.

Важливо! Цілком ймовірно, що справа таки полягає в особливих компетенціях Daedalean, які проявляються саме в рішеннях по завадостійкій системі навігації для "роїв" ударних БПЛА.