Почему Destinus приобрела Daedalean?

Destinus производит в частности крылатой ракеты (или ракеты-дрон) "Рута", которые использует Украина, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Hartpunkt.

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Сделка по приобретению Daedalean должна быть завершена до 2025 года. Целью является интеграция передовых технологий искусственного интеллекта в основные продукты Destinus.

Daedalean уже успешно сотрудничала с Destinus. Поэтому новое соглашение является логичным шагом.

Персонал Daedalean насчитывает 150 человек, в том числе 13 докторов технических наук, которые имеют глубокие знания в сегменте авионики и технологий искусственного интеллекта. Destinus имеет персонал в 500 человек и является одним из крупнейших производителей БПЛА в Европе. Ее штаб-квартира размещена в Нидерландах, а представительства в таких странах:

Германии;

Швейцарии;

Франции;

Великобритании;

Испании;

Украине.

Defense Express пишет, что "сама по себе картина "рои ракето-дронов Ruta с искусственным интеллектом атакуют Россию" выглядит довольно увлекательно". Однако сообщение в мае 2025 года свидетельствует о том, что этого типа ударные БПЛА получат независимую от GPS и действия РЭБ систему навигации.

Почему же компании-производителю "Руты" пришлось идти еще дальше, и вообще покупать компанию-разработчика в сегменте искусственного интеллекта, пока пока пока выглядит вопросом открытым,

– говорится в тексте Defense Express.

Важно! Вполне вероятно, что дело таки заключается в особых компетенциях Daedalean, которые проявляются именно в решениях по помехоустойчивой системе навигации для "роев" ударных БПЛА.