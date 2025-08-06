Почему Destinus приобрела Daedalean?
Destinus производит в частности крылатой ракеты (или ракеты-дрон) "Рута", которые использует Украина, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Hartpunkt.
Читайте также Украина уже имеет перехватчики реактивных "Шахедов", – ЦПД
Сделка по приобретению Daedalean должна быть завершена до 2025 года. Целью является интеграция передовых технологий искусственного интеллекта в основные продукты Destinus.
Daedalean уже успешно сотрудничала с Destinus. Поэтому новое соглашение является логичным шагом.
Персонал Daedalean насчитывает 150 человек, в том числе 13 докторов технических наук, которые имеют глубокие знания в сегменте авионики и технологий искусственного интеллекта. Destinus имеет персонал в 500 человек и является одним из крупнейших производителей БПЛА в Европе. Ее штаб-квартира размещена в Нидерландах, а представительства в таких странах:
- Германии;
- Швейцарии;
- Франции;
- Великобритании;
- Испании;
- Украине.
Defense Express пишет, что "сама по себе картина "рои ракето-дронов Ruta с искусственным интеллектом атакуют Россию" выглядит довольно увлекательно". Однако сообщение в мае 2025 года свидетельствует о том, что этого типа ударные БПЛА получат независимую от GPS и действия РЭБ систему навигации.
Почему же компании-производителю "Руты" пришлось идти еще дальше, и вообще покупать компанию-разработчика в сегменте искусственного интеллекта, пока пока пока выглядит вопросом открытым,
– говорится в тексте Defense Express.
Важно! Вполне вероятно, что дело таки заключается в особых компетенциях Daedalean, которые проявляются именно в решениях по помехоустойчивой системе навигации для "роев" ударных БПЛА.