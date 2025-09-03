Польський виробник зброї WB Group підписав угоду з великою південнокорейською компанією Hanwha Aerospace. Разом вони побудують на території Польщі новий завод із виробництва ракет.

Що виготовлятимуть на новому заводі?

На спільному підприємстві випускатимуть ракети CGR-080 для польських систем Homar-K, які створені на базі південнокорейських установок K239 Chunmoo, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Польщі.

Дивіться також Охоплює "усю планету": в Китаї вперше представили міжконтинентальну балістику DF-61

Угоду компанії урочисто підписали на оборонній виставці MSPO, що відбувається у місті Кельце.

Присутній на церемонії глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав її "однією з найважливіших подій цьогорічної виставки".

Його підтримав і заступник міністра оборони Південної Кореї Хюнкі Чо.

Пускові установки K239 Chunmoo є одними з флагманських оборонних продуктів Південної Кореї. Майбутня співпраця з Польщею поглибиться в розробці подібних систем

– зазначив Чо.

Згідно з угодою, корейська компанія матиме 51% акцій нового заводу, польська – 49%. Однак поки що розташування підприємства тримають в секреті.

Відомо, що компанії планують загалом інвестувати в нього близько 235 мільйонів євро.

На заводі працевлаштують до 200 людей.

Постачання перших партій ракет планують здійснити вже у 2028 році.

Виготовлені на заводі ракети отримуватиме польська армія для установок Homar-K та країни-союзники, які замовлять у Південної Кореї системи Chunmoo. Очікується, що в експлуатації артилерійських та ракетних військ Польщі будуть до 290 пускових установок.

Важливо! K239 Chunmoo – південнокорейська система багатоствольних ракетних установок. Вона розроблена для завдання швидких артилерійських ударів на великі відстані. Встановлюється система на мобільні платформи вантажівок, тому може швидко змінювати свою позицію після запуску.

Що відомо про ракети CGR-080? CGR-080 – це високоточні 239-міліметрові ракети, призначені для використання в системі багатоствольних ракетних установок K239 Chunmoo, яка у версії для Польщі називається Homar-K. Ці ракети мають дальність польоту до 80 км і бойову частину вагою 90 кг. За своєю суттю, вони є аналогом GMLRS до системи HIMARS. Ракети оснащені супутниковою та інерціальною навігацією для наведення на ціль.

Як Польща нарощує оборонні можливості?