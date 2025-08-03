Повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Якою кількістю танків буде володіти Польща?

Угода, вартість якої перевищує 6 млрд євро, є останнім етапом військової експансії Польщі, що зумовлено війною в Україні та кризою на білоруському кордоні, яка триває з 2021 року.

Зараз Польща виділяє на оборону 4,7% свого ВВП, що є найвищим показником серед усіх країн НАТО в відносному вираженні.

Це велика угода для безпеки нашої батьківщини, для нашої оборонної промисловості. Ця угода розпочинає процес відновлення виробництва танків у нашій країні,

– написав віцепрем'єр-міністр і глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш в X.

Після завершення угоди, який передбачає постачання 61 танка польського виробництва, загальна кількість танків у Польщі сягне 1 100 одиниць.

Для порівняння, у Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції разом узятих наразі є 950 танків. Лише дві країни НАТО – Туреччина та Греція – матимуть більше танків, ніж Польща, після завершення угоди.

Туреччина наразі має 2 238 танків, а Греція – 1 344.

Коли Польща почала активно нарощувати кількість танків?

Польща почала купувати південнокорейські танки K2 у 2022 році, що тодішній міністр оборони Маріуш Блащак назвав "виграшною ситуацією" для обох країн.

Раніше Польща також закуповувала в Південній Кореї ракетні артилерійські установки K239 Chunmoo, легкі бойові літаки FA-50 і самохідні гаубиці K9.

Крім того, Польща придбала в США танки Abrams, вертольоти Apache, артилерійські установки HIMARS та системи протиракетної оборони Patriot. Під час свого першого офіційного візиту міністр оборони США Піт Хегсет назвав Польщу "зразковим союзником НАТО".

Нова угода окрім 180 танків також включає 81 транспортний засіб підтримки, логістичне навчання, повну програму обслуговування та ремонту, а також положення про передачу технологій.

Підписання угоди збіглося з 81-ю річницею Варшавського повстання, про що згадав міністр оборони під час церемонії підписання. Він подякував учасникам повстання та тим, хто загинув, борючись у ньому.

"Саме в ім'я їхньої пам'яті, їхнього героїзму ми сьогодні підписуємо цей контракт. Дякую за цей контракт, я дуже пишаюся ним і радий, що разом ми будуємо сильну, безпечну і процвітаючу Польщу", – підсумував Косіняк-Камиш.