Шукають акції та вибирають "просту їжу": росіяни сприяють падінню виробництва продуктів

Російські виробники харчових продуктів скоротили випуск товарів. Це сталося через економію росіян на їжі.

Чому у Росії "падає" виробництво їжі?

Скорочення відбулося вперше з 2009 року, пише 24 Канал з посиланням на російське медіа "The Moscow Times".

З січня по вересень цього року виробництво продуктів упало на 0,6% у річному вимірі, а напоїв – на 4,1%. Про це свідчать дані Росстату.

Водночас за 11 місяців 2025 року кількість нових інвестиційних проєктів у харчовому виробництві скоротилася на 46% порівняно з тим самим періодом минулого року. Загальна сума інвестицій станом на кінець листопада становила 104,7 мільярда рублів проти 194,6 мільярда рублів за той самий період торік.

За даними INFOLine, інвестиційна активність у харчовому секторі фактично відкотилася до рівня 2013 року – останнього року перед запровадженням продовольчого ембарго. Тобто заборони на ввезення окремих видів сільськогосподарської продукції та харчових товарів із країн, які застосували санкції проти Росії за анексію Криму.

Як зазначає засновник INFOLine Іван Федяков, кредитне навантаження на підприємства харчової промисловості різко зросло. Загальний обсяг заборгованості за банківськими кредитами на 1 жовтня 2025 року збільшився на 9%, до 1,87 трильйона рублів, а частка простроченої заборгованості – на 2,7%.

Зауважте! Виплати підприємств за кредитами за перші дев’ять місяців цього року становили 196 мільярдів рублів, що на 64 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробництво продуктів знижується через загальні проблеми в економіці:

нестачу трудових ресурсів; прискорення інфляції; зростання кредиторської заборгованості; високу ключову ставку; перехід росіян до ощадної моделі поведінки.

Керівний партнер Agrotrend.ru Микола Личов каже, що все частіше покупці відмовляються від продуктів "для задоволення". Мова йде про шашлики, м’ясні й сирні делікатеси тощо. Росіяни наразі обирають простішу їжу.

За його словами, населення переходить на купівлю продуктів лише за акціями та починає ходити до дискаунтерів у пошуках кращої ціни.

Зверніть увагу! Зокрема середній чек у продуктових магазинах за перші дев’ять місяців 2025 року зріс на 9% – фактично на рівень інфляції.

Нагадаємо, що росіяни наразі очікують зростання цін через підвищення податків, яке розпочнеться у 2026 році. Про це йдеться у матеріалі "The Moscow Times".

Дані Росстату свідчать: у жовтні 2025 року інфляція сповільнилася до 0,5% у місячному вимірі та 7,7% – у річному. Але населення вважає, що зростання цін пришвидшується.

Важливо! Медіанна оцінка інфляції за останній рік збільшилась – з 14,5% із 14,1% у жовтні.

