Рветься до 40: чи може курс долара ще суттєвіше вирости
За останні дні, курс долара на готівковому ринку різко подорожчав. Купити валюту тепер в середньому доведеться за понад 39 гривень. Хоча ще минулого тижня вартість була меншою. Такі події наштовхують на думку, що валюта не зупиниться і буде рости надалі.
Чи буде курс по 40
Окрім готівкового курсу, офіційний долар також залишається на відносно високому показнику. Станом на 19 березня вартість склала майже 39 гривень. А вже 20 березня ціна "перевалила" за понад 39 гривень, за даними НБУ.
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Як розповів у коментарі 24 Каналу Данило Монін, сьогоднішня ситуація з курсом відображає затримку грошей Україні з декількох джерел.
- За планом Україна має отримати в березні 4,5 мільярди доларів від Євросоюзу, 900 мільйонів від МВФ і ще, ймовірно, від Японії. Але поки, що грошей немає, тому НБУ вирішив мінімізувати витрати валюти й збільшити курс.
Я думаю, курс буде зростати до отримання фінансування з Євросоюзу або МВФ. Вважаю, що курс не дійде до 40 гривень.
Експерт додає, що як тільки фінансування від західних партнерів надійде, тоді курс почне опускатися в ціні.
Нацбанк зміцнюватиме гривню, коли прийде фінансування з Євросоюзу, оскільки вони мінімізуватимуть інфляцію з більшою ймовірністю, ніж допомагатимуть бюджету конвертувати зовнішню допомогу за більшим курсом. Втім подивимося. Інфляція зараз на дуже низькому рівні,
– додає економічний експерт.
Який курс на сьогодні
- Станом на ранок 20 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні, а продаж – 39,30 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,20 гривні, а продаж – 39,35 гривні.
- Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,80 гривні, а продаж – 39,58 гривні, за даними finance.ua.
- Щодо курсу офіційного долара, то за даними Нацбанку, валюта на ранок 20 березня становить 39,13 гривні за долар.