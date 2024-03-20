Будет ли курс по 40
Кроме наличного курса, официальный доллар также остается на относительно высоком показателе. По состоянию на 19 марта стоимость составила почти 39 гривен. А уже 20 марта цена "перевалила" за более 39 гривен, по данным НБУ.
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Как рассказал в комментарии 24 Каналу Даниил Монин, сегодняшняя ситуация с курсом отражает задержку денег Украине из нескольких источников.
- По плану Украина должна получить в марте 4,5 миллиарда долларов от Евросоюза, 900 миллионов от МВФ и еще, вероятно, от Японии. Но пока, что денег нет, поэтому НБУ решил минимизировать расход валюты и увеличить курс.
Я думаю, курс будет расти до получения финансирования из Евросоюза или МВФ. Считаю, что курс не дойдет до 40 гривен.
Эксперт добавляет, что как только финансирование от западных партнеров поступит, тогда курс начнет опускаться в цене.
Нацбанк будет укреплять гривну, когда придет финансирование из Евросоюза, поскольку они будут минимизировать инфляцию с большей вероятностью, чем помогать бюджету конвертировать внешнюю помощь по большему курсу. Впрочем, посмотрим. Инфляция сейчас на очень низком уровне,
– добавляет экономический эксперт.
Какой курс на сегодня
- По состоянию на утро 20 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны, а продажа – 39,30 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,20 гривны, а продажа – 39,35 гривны.
- Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,80 гривны, а продажа – 39,58 гривны, по данным finance.ua.
- Относительно курса официального доллара, то по данным Нацбанка, валюта на утро 20 марта составляет 39,13 гривны за доллар.