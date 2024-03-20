Чи буде курс по 40

Окрім готівкового курсу, офіційний долар також залишається на відносно високому показнику. Станом на 19 березня вартість склала майже 39 гривень. А вже 20 березня ціна "перевалила" за понад 39 гривень, за даними НБУ.

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Як розповів у коментарі 24 Каналу Данило Монін, сьогоднішня ситуація з курсом відображає затримку грошей Україні з декількох джерел.

За планом Україна має отримати в березні 4,5 мільярди доларів від Євросоюзу, 900 мільйонів від МВФ і ще, ймовірно, від Японії. Але поки, що грошей немає, тому НБУ вирішив мінімізувати витрати валюти й збільшити курс.

Данило Монін Економічний експерт Я думаю, курс буде зростати до отримання фінансування з Євросоюзу або МВФ. Вважаю, що курс не дійде до 40 гривень.

Експерт додає, що як тільки фінансування від західних партнерів надійде, тоді курс почне опускатися в ціні.

Нацбанк зміцнюватиме гривню, коли прийде фінансування з Євросоюзу, оскільки вони мінімізуватимуть інфляцію з більшою ймовірністю, ніж допомагатимуть бюджету конвертувати зовнішню допомогу за більшим курсом. Втім подивимося. Інфляція зараз на дуже низькому рівні,

– додає економічний експерт.

Зауважте! Монін радить не поспішати із покупкою валюти на сьогодні. Краще зачекати до початку квітня, коли ситуація більш-менш вирішиться.

Який курс на сьогодні

Станом на ранок 20 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,80 гривні , а продаж – 39,30 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,20 гривні , а продаж – 39,35 гривні .

, а продаж – . Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,80 гривні, а продаж – 39,58 гривні, за даними finance.ua.