Власний видобуток та експорт у Європу: чи може Україна стати "годувальницею" газом

Україна має чималі ресурси природного газу і займає друге місце в Європі після Норвегії. Завдяки цьому українці вперше проходять опалювальний сезон лише з власним видобутком газу.

В "Нафтогазі" заявили, що це перша зима за всю історію незалежності України, яку проходимо користуючись газом власного видобутку. Ба більше, у НАК підкреслюють, що запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

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Чи дійсно вистачає Україні власного газу

Під час розмови з 24 Каналом експерт Святослав Павлюк пояснив, що опалювальний сезон в Україні починається в жовтні й закінчується у квітні. Натомість бюджетний рік триває від січня до грудня. Саме тому у нас завжди є розрив між купівлею і споживанням.

За словами експерта, минулі роки "Нафтогаз" подавав інформацію про запаси, видобуток та споживання. Втім, сьогодні ця інформація лише приблизна.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", експерт з питань енергоефективності Якщо говорити про баланс видобування і споживання, то теоретично, у нас споживання газу складається з трьох компонентів. Перший – це населення, ну і відповідно обігрів теплокомуненерго й бюджетні будівлі. Другий – це промисловість, а третій – енергетика.

Павлюк додає, що в попередні роки українці споживали десь до 18 мільярдів кубів газу. З цього показника близько 13 мільярдів було власного видобутку, якщо говорити про "Нафтогаз". А решту докуповували.

Після повномасштабного вторгнення споживання газу впало через скорочення населення, адже багато людей виїхало. Споживання впало десь на 30%. І в результаті, шляхом падіння споживання населення, ми вийшли в баланс,

– каже експерт.

Тобто кількість видобутку газу всередині державної компанії почала відповідати тому споживанню, який є фактично.

Станом на жовтень 2023 року у рамках підготовки до опалювального сезону, Україна, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля , вже накопичила в сховищах 15,5 мільярда кубометрів газу та понад 1,2 мільйона тонн вугілля.

Як проходить опалювальний сезон

У коментарі 24 Каналу експерт Володимир Омельченко заявив, що поки опалювальний сезон проходить за планом. Втім це не стосується прифронтових територій.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова В іншій частині країни все йде більш-менш нормально, наскільки це можна зробити в теперішніх умовах. В принципі, у нас вистачає природного газу на сьогодні в підземних сховищах. Його може вистачити до кінця опалювального сезону, якщо не будуть довгі й сильні морози.

Водночас проблемою є нестача вугілля, каже Омельченко. Тому сьогодні тепловим електростанціям доводиться спалювати більше природного газу, а це економічно невигідно.

Газ у Європу: чи реально це

Спалювання природного газу набагато дорожче, ніж вугілля. Це призводить до збитків компанії "Центренерго", відповідно, постачальника компанії "Нафтогаз України".

Святослав Павлюк зауважує, що українська енергетика має великий потенціал. Втім, чи є цей потенціал можливістю – поки неясно, адже потрібен час для реалізації.

У нас є запаси розвідані та нерозвідані, є запаси сланцевого газу. Ну, зрештою, ця вся колотнеча, котру почали росіяни на сході України у 2014 році була зумовлена тим, що на територіях, біля Краматорська, є великий поклад сланцевого газу. І почасти їхнє втручання було для того, щоб заблокувати Україні можливість видобувати цей газ,

– пояснює експерт з питань енергоефективності.

Але будь-яка нова свердловина, будь-які нові потужності, котрі з'являються, це результат довгої роботи, яка за рік не робиться:

перш за все потрібно провести сейсморозвідку,

пробурити свердловину та зробити обсадні труби,

а потім це все зацементувати,

Погоджується з Павлюком й Володимир Омельченко. Директор енергетичних програм Центру Разумкова теж вважає, що Україна в перспективі може видобувати більше газу. Разом з тим додає, що треба розібратися у тому, чому Україна почала забезпечувати себе газом саме зараз.

Видобуток виріс всього на 2% порівняно з попереднім роком. Водночас торік було значне падіння видобутку через військові дії та через пошкодження значної частини інфраструктури. Сьогодні вже сформувався тренд в Україні на динамічне зростання видобутку, але потрібно, щоб він зростав хоча б щорічно не менше, ніж на 5% впродовж 3 – 4 років,

– пояснює експерт.

Треба дійсно розуміти, що Україна забезпечена власним видобутком саме через зменшення промислового виробництва внаслідок війни, а також через велику еміграцію населення в країни Європейського Союзу.

Якщо економіка буде зростати, особливо після перемоги у війні, то для того, щоб забезпечити себе власним газом, потрібно значно підвищити його видобуток:

провести демонополізацію ринку природного газу,

удосконалити модель ринку природного газу,

відмовитися від адміністративних заходів і так званого ПСО, тобто постачальника спеціальних обов'язків для населення тощо.