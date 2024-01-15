Собственная добыча и экспорт в Европу: может ли Украина стать "кормилицей" газом

Украина располагает немалыми ресурсами природного газа и занимает второе место в Европе после Норвегии. Благодаря этому украинцы впервые проходят отопительный сезон только с собственной добычей газа.

В "Нафтогазе" заявили, что это первая зима за всю историю независимости Украины, которую проходим, пользуясь газом собственной добычи. Более того, в НАК подчеркивают, что запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона.

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Действительно ли хватает Украине собственного газа

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Святослав Павлюк объяснил, что отопительный сезон в Украине начинается в октябре и заканчивается в апреле. А бюджетный год длится с января по декабрь. Поэтому у нас всегда есть разрыв между покупкой и потреблением.

По словам эксперта, в прошлые годы "Нафтогаз" подавал информацию о запасах, добыче и потреблении. Впрочем, на сегодня эта информация лишь приблизительна.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины", эксперт по энергоэффективности Если говорить о балансе добычи и потребления, то теоретически, у нас потребление газа состоит из трех компонентов. Первый – это население, ну и соответственно обогрев теплокоммунэнерго и бюджетные здания. Второй – это промышленность, а третий – энергетика.

Павлюк добавляет, что в предыдущие годы украинцы потребляли около 18 миллиардов кубов газа. По этому показателю около 13 миллиардов было собственной добычи, если говорить о "Нафтогазе". А остальные докупали.

После полномасштабного вторжения потребление газа упало из-за сокращения населения, ведь много людей выехало. Потребление упало где-то на 30%. И в результате, путем падения потребления населения, мы вышли в баланс,

– говорит эксперт.

То есть количество добычи газа внутри государственной компании начало соответствовать тому потреблению, которое есть фактически.

По состоянию на октябрь 2023 года в рамках подготовки к отопительному сезону, Украина, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля , уже накопила в хранилищах 15,5 миллиарда кубометров газа и более 1,2 миллиона тонн угля.

Как проходит отопительный сезон

В комментарии 24 Каналу Эксперт Владимир Омельченко заявил, что пока отопительный сезон проходит по плану. Впрочем, это не касается прифронтовых территорий.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова В другой части страны все обстоит более или менее нормально, насколько это можно сделать в нынешних условиях. В принципе, у нас хватает природного газа сегодня в подземных хранилищах. Его может хватить до конца отопительного сезона, если не будут долгие и сильные морозы.

В то же время проблемой является недостаток угля, говорит Омельченко. Поэтому сегодня тепловым электростанциям приходится сжигать больше природного газа, а это экономически невыгодно.

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Сжигание природного газа намного дороже, чем угля. Это приводит к убыткам компании "Центрэнерго", соответственно, поставщика компании "Нафтогаз Украины".

Святослав Павлюк отмечает, что украинская энергетика имеет большой потенциал. Впрочем, является ли этот потенциал возможностью – пока неясно, ведь нужно время для реализации.

У нас есть запасы разведанные и неразведанные, есть запасы сланцевого газа. Ну, в конце концов, эта вся заварушка, которую начали россияне на востоке Украины в 2014 году была обусловлена тем, что на территориях, возле Краматорска, есть большая залежь сланцевого газа. И отчасти их вмешательство было для того, чтобы заблокировать Украине возможность добывать этот газ,

– объясняет эксперт по вопросам энергоэффективности.

Но любая новая скважина, любые новые мощности, которые появляются, это результат долгой работы, которая за год не делается:

прежде всего нужно провести сейсморазведку,

пробурить скважину и сделать обсадные трубы,

а потом это все зацементировать,

Соглашается с Павлюком и Владимир Омельченко. Директор энергетических программ Центра Разумкова тоже считает, что Украина в перспективе может добывать больше газа. Вместе с тем добавляет, что надо разобраться в том, почему Украина начала обеспечивать себя газом именно сейчас.

Добыча выросла всего на 2% по сравнению с предыдущим годом. В то же время в прошлом году было значительное падение добычи из-за военных действий и из-за повреждения значительной части инфраструктуры. На сегодня уже сформировался тренд в Украине на динамичный рост добычи, но нужно, чтобы он рос хотя бы ежегодно не менее чем на 5% в течение 3 – 4 лет,

– объясняет эксперт.

Надо действительно понимать, что Украина обеспечена собственной добычей именно из-за уменьшения промышленного производства в результате войны, а также из-за большой эмиграции населения в страны Европейского Союза.

Если экономика будет расти, особенно после победы в войне, то для того, чтобы обеспечить себя собственным газом, нужно значительно повысить его добычу:

провести демонополизацию рынка природного газа,

усовершенствовать модель рынка природного газа,

отказаться от административных мер и так называемого ВСО, то есть поставщика специальных обязанностей для населения и тому подобное.

, что по данным "Нафтогаза" за последний год в Украине было открыто 86 новых скважин. Большую производительность из них имеют 24 скважины – более 100 тысяч кубических метров в день. Самую мощную скважину запустили в апреле 2023 года. За день она дает 580 тысяч кубических метров газа. Кроме того, в декабре 2023 года компания запустила сразу две высокодебитные скважины на одном месторождении.