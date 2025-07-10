Як дві Каховські ГЕС: Україна будує потужні вітрові станції на 700 МВт

Україна розширює свій парк вітрових електростанцій. До 2030 року його загальна потужність має сягнути 6,2 гігавата.

Які вітрові електростанції будують в Україні

У липні 2025 року в Україні будуть вітрові електростанції потужністю понад 700 мегават. Про це розповів голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков на конференції URC-2025 в Римі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Також, за його словами, триває будівництво систем накопичення електроенергії – BESS.

У нас є проєкти, що реалізуються прямо зараз – понад 700 МВт нових вітрових потужностей вже будуються. Поряд з цим, будується понад 200 МВт BESS, які є ключем до створення сучасної, гнучкої мережі,

– пояснив Конеченков.

Всього Україна станом на зараз має 1,9 гігавата встановленої потужності вітрових електростанцій.

Загалом із 2022 року по І квартал 2025 року вдалося ввести в експлуатацію 258 мегават нових потужностей вітрових електростанцій в Україні.

З них 50% профінансували іноземні інвестори.

Варто знати! За даними "Вікіпедії", встановлена потужність Каховської ГЕС до підриву складала 334,8 мегавата. Тобто потужність ВЕС, які зводять зараз, буде більш ніж удвічі більша.

Які плани розбудови вітрових електростанцій

Як говорить Конеченков, фокус будівництва нових вітрових електростанцій в Україні зараз змістився на західні регіони, яка вважаються дещо безпечнішими.

Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики Україна планує досягти 6,2 гігавата потужності вітрових електростанцій до 2030 року.

Окрім того, Стратегія розвитку розподіленої генерації визначає вітрову енергетику головним елементом для створення стійкої та децентралізованої енергетичної системи України.

Важливо! Разом з тим, за даними голови правління Української вітроенергетичної асоціації, 69% потужності вітрової генерації України перебувають на тимчасово окупованій території.