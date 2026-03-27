Привид 2022-го повертається: Європа платить болючу ціну за війну Трампа

Економічні наслідки війни в Ірані стають дедалі відчутнішими в Європі. Країни переглядають темпи зростання на найближче майбутнє, а бізнес вже несе багатомільйонні втрати.

Як Європа страждає від війни в Ірані?

Війна США проти Ірану триває вже майже місяць, але завершення її залишається невизначеним. Це змушує крани Європи готуватися до зростання цін, насамперед через здорожчання нафти та газу, пише Bloomberg.

Для континенту, який лише почав оговтуватися від наслідків війни в Україні, це означає часткове повернення до антикризових заходів. Уряди знову змушені підтримувати домогосподарства, а центральні банки розмірковують про підвищення процентних ставок,

– пишуть аналітики.

Водночас бізнес в Європі несе збитки через зростання вартості енергоносіїв. Напруга особливо зростає в енергоємних секторах, таких як хімічна промисловість Німеччини.

Представники галузі вже попереджають про можливе скорочення виробництва, оскільки Ормузька протока фактично залишається закритою. І така ситуація не лише в ФРН.

Виробництво на найбільшому в Німеччині заводі з виробництва аміаку SKW Piesteritz GmbH скоротили до технічного мінімуму, який складає 85%.

Британська компанія Next Plc попередила, що може підняти ціни на 1,5 – 2%, якщо війна в Ірані триватиме понад три місяці.

Шведська компанія Hennes & Mauritz AB заявила, що затяжний конфлікт може спричинити ефект доміно через енергетику і стримати споживання.

А контейнерний перевізник Hapag-Lloyd AG вже фіксує додаткові витрати приблизно у 40 – 50 мільйонів доларів щотижня.

Європейський центральний банк не додав позитиву. Минулого тижня ЄЦБ опублікував песимістичний прогноз.

Поточний шок, ймовірно, виходить за межі того, що ми зараз можемо уявити. Це призводить до певного запізнілого усвідомлення того, наскільки серйозною є ця криза,

– зазначила глава ЄЦБ Крістін Лагард для The Economist.

Зауважте! Через зростання цін на нафту і газ та різке погіршення настроїв у бізнесі Німеччина й Італія вже розмірковують над тим, щоб знизити офіційні прогнози економічного зростання.

Як країни планують рятувати економіку?

Щоб врятувати економіку від падіння, урядам Європи, ймовірно, доведеться виділяти додаткову допомогу бізнесу та населенню.

Однак фінансування заходів підтримки є проблемою для багатьох країн. Наразі значний бюджетний ресурс має фактично лише Німеччина.

Фіскальна політика залишається головним інструментом захисту виборців від інфляції. Втім, не всі європейські уряди мають достатній фінансовий ресурс для таких кроків,

– говорить економіст Bloomberg Антоніо Баррозу.

Наприклад, у Великій Британії уряд змушений використовувати й без того обмежені фінансові ресурси, щоб пом’якшити кризу вартості життя.

Тому у понеділок міністри енергетики та фінансів "Великої сімки" проведуть віртуальну зустріч, щоб вирішити, як протидіяти економічним наслідкам війни Трампа.

Скільки Європа втратила вже від війни в Ірані?