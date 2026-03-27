Как Европа страдает от войны в Иране?

Война США против Ирана продолжается уже почти месяц, но завершение ее остается неопределенным. Это заставляет страны Европы готовиться к росту цен, прежде всего из-за подорожания нефти и газа, пишет Bloomberg.

Для континента, который только начал оправляться от последствий войны в Украине, это означает частичное возвращение к антикризисным мерам. Правительства снова вынуждены поддерживать домохозяйства, а центральные банки размышляют о повышении процентных ставок,

– пишут аналитики.

В то же время бизнес в Европе несет убытки из-за роста стоимости энергоносителей. Напряжение особенно растет в энергоемких секторах, таких как химическая промышленность Германии.

Представители отрасли уже предупреждают о возможном сокращении производства, поскольку Ормузский пролив фактически остается закрытым. И такая ситуация не только в ФРГ.

Производство на крупнейшем в Германии заводе по производству аммиака SKW Piesteritz GmbH сократили до технического минимума, который составляет 85%.

Британская компания Next Plc предупредила, что может поднять цены на 1,5 – 2%, если война в Иране продлится более трех месяцев.

Шведская компания Hennes & Mauritz AB заявила, что затяжной конфликт может вызвать эффект домино через энергетику и сдержать потребление.

А контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd AG уже фиксирует дополнительные расходы примерно в 40 – 50 миллионов долларов еженедельно.

Европейский центральный банк не добавил позитива. На прошлой неделе ЕЦБ опубликовал пессимистический прогноз.

Текущий шок, вероятно, выходит за пределы того, что мы сейчас можем представить. Это приводит к определенному запоздалому осознанию того, насколько серьезным является этот кризис,

– отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард для The Economist.

Заметьте! Из-за роста цен на нефть и газ и резкого ухудшения настроений в бизнесе Германия и Италия уже размышляют над тем, чтобы снизить официальные прогнозы экономического роста.

Как страны планируют спасать экономику?

Чтобы спасти экономику от падения, правительствам Европы, вероятно, придется выделять дополнительную помощь бизнесу и населению.

Однако финансирование мер поддержки является проблемой для многих стран. Сейчас значительный бюджетный ресурс имеет фактически только Германия.

Фискальная политика остается главным инструментом защиты избирателей от инфляции. Впрочем, не все европейские правительства имеют достаточный финансовый ресурс для таких шагов,

– говорит экономист Bloomberg Антонио Баррозу.

Например, в Великобритании правительство вынуждено использовать и без того ограниченные финансовые ресурсы, чтобы смягчить кризис стоимости жизни.

Поэтому в понедельник министры энергетики и финансов "Большой семерки" проведут виртуальную встречу, чтобы решить, как противодействовать экономическим последствиям войны Трампа.

Сколько Европа потеряла уже от войны в Иране?