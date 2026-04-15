Зростання цін – лише "верхівка айсберга": у Катарі попередили про інші наслідки війни

У Катарі попередили про серйозні економічні наслідки війни на Близькому Сході в найближчі місяці, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою, а торгівля – обмеженою. Це вдарить по країнах, залежних від постачання ключових ресурсів, як-от природного газу, добрив і навіть гелію.

Про що попередили в Катарі?

Про це у середу, 15 квітня, у Вашингтоні заявив міністр фінансів країни Алі бін Ахмед Аль-Куварі, передає Bloomberg. Підвищення цін на енергоносії він вважає лише "верхівкою айсберга".

Повний вплив проявиться через один – два місяці. Ви побачите величезні економічні наслідки цієї війни,

– сказав міністр.

Нагадаємо, катарський завод із виробництва скрапленого газу в Рас-Лаффані забезпечував майже 20% світового експорту.

Однак у березні його значно пошкодили обстріли, що спричинило глобальний дефіцит постачань. Аль-Куварі повідомив, що на відновлення об'єктів і торгівлі може знадобитися близько 5 років.

Окрім того, він занепокоєний експортом гелію, який використовують для виробництва мікросхем. За словами чиновника, на Катар припадає близько 30% світових запасів сировини.

Міністр описав сценарій, за якого нинішній шок від цін на енергоносії переросте в:

продовольчу кризу, спричинену дефіцитом добрив;

дефіцит для деяких урядів, що "не матимуть достатньо енергії, аби забезпечити освітлення своїх країн".

Раніше у квітні в Reuters із посиланням на джерела писали, що Катар планує відновити виробництво СПГ і навіть запускає відповідні лінії на одному із заводів.

