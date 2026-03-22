Мільярди доларів за день: скільки для Трампа коштує військова операція в Ірані

Загострення ситуації на Близькому Сході триває 22 дні. За цей час США витратили на війну понад 27 мільярдів доларів, однак в майбутньому сума може сягнути трильйона.

Скільки США витратили грошей на війну в Ірані?

Про те, скільки коштує конфлікт на Близькому Сході, йдеться на порталі Iran War Cost Tracker.

Дивіться також Нафта дорожчає – росіяни біднішають: чому високі ціни не рятують економіку Путіна

За аналітикою ресурсу, яка базується на даних Пентагону, Америка витратила на військову операцію проти Ірану понад 27 мільярдів доларів.

На перші 6 днів війни США витратили 11,3 мільярда доларів. А кожен наступний день обходиться близько в 1 мільярд.

Зауважте! Військова операція триває вже 22 дні.

Водночас, як зазначає РБК-Україна, до оцінки можуть не входити супутні витрати на розгортання сил чи заміну техніки. Тобто реальна сума може перевищувати статистику на ресурсі.

Зверніть увагу! На порталі є окремий розділ – "людська ціна". Внаслідок операції поранено 200 військових із США, 13 – вбито. Щодо іранських солдатів – вбито більше, ніж 5 тисяч службовців. Серед цивільних поранено майже 13 тисяч людей і ще 1 382 людини вбито.

Зокрема за іншими оцінками, конфлікт на Близькому Сході коштуватиме для США понад трильйон доларів.

Скільки реально коштує війна проти Ірану?

В матеріалі The New York Times оглядач Ніколас Крістоф написав, що Пентагон запросив 200 мільярдів доларів і це лише початкова сума.

Як вважає експерт, поточні витрати дещо нижчі, однак в майбутньому сюди додадуть довічні виплати для військових, тож реальна вартість конфлікту буде відома після його завершення. Лінда Білмс, експертка Гарварду, оцінює такі витрати у щонайменше 600 мільярдів доларів.

Однак сам Крістоф наголошує, що навіть попередні прогнози не врахують всіх наслідків, включно з вищими цінами на пальне та продукти.

Менш ніж за три тижні війни ми могли б запустити загальнонаціональну програму дошкільної освіти. За суму, еквівалентну лише кільком годинам війни, можна було б забезпечити книгами всіх бідних дітей у США. За 13 годин витрат на війну можна врятувати сотні жінок від раку шийки матки,

– прокоментував експерт.

Зокрема він зазначив, що це не єдина альтернатива для фінансування, яке пішло на війну. Ці гроші також можна було б витратити на їжу та подолання голоду.

Ми могли б досягти чогось історичного: вперше в історії людства велика кількість дітей перестала б помирати від голоду,

– зазначив Ніколас Крістоф.

Загалом з наявними наслідками експерт прорахував, що війна на Близькому Сході коштує для США понад 1,3 мільйона щохвилини.

Які наслідки війни в Ірані та що робить Трамп для стабілізації?