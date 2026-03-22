Мільярди доларів за день: скільки для Трампа коштує військова операція в Ірані
- США витратили на військову операцію проти Ірану понад 27 мільярдів доларів за, близько 1 мільярда щоденно.
- За оцінками, конфлікт може коштувати США понад трильйон доларів, включаючи довічні виплати для військових та інші наслідки.
Загострення ситуації на Близькому Сході триває 22 дні. За цей час США витратили на війну понад 27 мільярдів доларів, однак в майбутньому сума може сягнути трильйона.
Скільки США витратили грошей на війну в Ірані?
Про те, скільки коштує конфлікт на Близькому Сході, йдеться на порталі Iran War Cost Tracker.
За аналітикою ресурсу, яка базується на даних Пентагону, Америка витратила на військову операцію проти Ірану понад 27 мільярдів доларів.
На перші 6 днів війни США витратили 11,3 мільярда доларів. А кожен наступний день обходиться близько в 1 мільярд.
Зауважте! Військова операція триває вже 22 дні.
Водночас, як зазначає РБК-Україна, до оцінки можуть не входити супутні витрати на розгортання сил чи заміну техніки. Тобто реальна сума може перевищувати статистику на ресурсі.
Зверніть увагу! На порталі є окремий розділ – "людська ціна". Внаслідок операції поранено 200 військових із США, 13 – вбито. Щодо іранських солдатів – вбито більше, ніж 5 тисяч службовців. Серед цивільних поранено майже 13 тисяч людей і ще 1 382 людини вбито.
Зокрема за іншими оцінками, конфлікт на Близькому Сході коштуватиме для США понад трильйон доларів.
Скільки реально коштує війна проти Ірану?
В матеріалі The New York Times оглядач Ніколас Крістоф написав, що Пентагон запросив 200 мільярдів доларів і це лише початкова сума.
Як вважає експерт, поточні витрати дещо нижчі, однак в майбутньому сюди додадуть довічні виплати для військових, тож реальна вартість конфлікту буде відома після його завершення. Лінда Білмс, експертка Гарварду, оцінює такі витрати у щонайменше 600 мільярдів доларів.
Однак сам Крістоф наголошує, що навіть попередні прогнози не врахують всіх наслідків, включно з вищими цінами на пальне та продукти.
Менш ніж за три тижні війни ми могли б запустити загальнонаціональну програму дошкільної освіти. За суму, еквівалентну лише кільком годинам війни, можна було б забезпечити книгами всіх бідних дітей у США. За 13 годин витрат на війну можна врятувати сотні жінок від раку шийки матки,
– прокоментував експерт.
Зокрема він зазначив, що це не єдина альтернатива для фінансування, яке пішло на війну. Ці гроші також можна було б витратити на їжу та подолання голоду.
Ми могли б досягти чогось історичного: вперше в історії людства велика кількість дітей перестала б помирати від голоду,
– зазначив Ніколас Крістоф.
Загалом з наявними наслідками експерт прорахував, що війна на Близькому Сході коштує для США понад 1,3 мільйона щохвилини.
Які наслідки війни в Ірані та що робить Трамп для стабілізації?
Через загострення конфлікту на Близькому Сході зросли світові ціни на нафту. Ситуація близька до критичної, тож Трамп шукає "рішення".
Одне з них – послаблення санкцій проти Росії. Тепер країна може продавати власні енергоресурси. На чому вже заробила мільярди євро.
Водночас Трамп вирішив зняти обмеження з Ірану. Тимчасово скасували санкції на купівлю іранської нафти в морі. Президент США вважає, що це допоможе стабілізувати ціни на нафту і робить "поступку". Однак деякі експерти зазначили, що такі дії більше сході на побоювання США. Адже економіка країни теж може постраждати від конфлікту.