Сколько США потратили денег на войну в Иране?

О том, сколько стоит конфликт на Ближнем Востоке, говорится на портале Iran War Cost Tracker.

По аналитике ресурса, которая базируется на данных Пентагона, Америка потратила на военную операцию против Ирана более 27 миллиардов долларов.

На первые 6 дней войны США потратили 11,3 миллиарда долларов. А каждый последующий день обходится около в 1 миллиардд.

Заметьте! Военная операция продолжается уже 22 дня.

В то же время, как отмечает РБК-Украина, в оценку могут не входить сопутствующие расходы на развертывание сил или замену техники. То есть реальная сумма может превышать статистику на ресурсе.

Обратите внимание! На портале есть отдельный раздел – "человеческая цена". В результате операции ранены 200 военных из США, 13 – убиты. Относительно иранских солдат – убито более, чем 5 тысяч служащих. Среди гражданских ранены почти 13 тысяч человек и еще 1 382 человека убиты.

В частности, по другим оценкам, конфликт на Ближнем Востоке будет стоить для США более триллиона долларов.

Сколько реально стоит война против Ирана?

В материале The New York Times обозреватель Николас Кристоф написал, что Пентагон запросил 200 миллиардов долларов и это только начальная сумма.

Как считает эксперт, текущие расходы несколько ниже, однако в будущем сюда добавят пожизненные выплаты для военных, поэтому реальная стоимость конфликта будет известна после его завершения. Линда Билмс, эксперт Гарварда, оценивает такие расходы в не менее 600 миллиардов долларов.

Однако сам Кристоф отмечает, что даже предварительные прогнозы не учтут всех последствий, включая высокие цены на топливо и продукты.

Менее чем за три недели войны мы могли бы запустить общенациональную программу дошкольного образования. За сумму, эквивалентную лишь нескольким часам войны, можно было бы обеспечить книгами всех бедных детей в США. За 13 часов расходов на войну можно спасти сотни женщин от рака шейки матки,

– прокомментировал эксперт.

В частности он отметил, что это не единственная альтернатива для финансирования, которое ушло на войну. Эти деньги также можно было бы потратить на еду и преодоление голода.

Мы могли бы достичь чего-то исторического: впервые в истории человечества большое количество детей перестало бы умирать от голода,

– отметил Николас Кристоф.

В общем с имеющимися последствиями эксперт просчитал, что война на Ближнем Востоке стоит для США более 1,3 миллиона каждую минуту.

