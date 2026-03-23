Остання надія Росії : економіст пояснив, як Путін хоче використати кошти з продажу нафти
- Росія використовує високі ціни на нафту для покриття дефіциту бюджету, адже в економіці країни серйозні проблеми.
- Така ситуація навряд чи спонукає Володимира Путіна продовжувати переговори, він розуміє, що уникнув економічного краху.
Стає очевидно, що Росія виграє від загострення на Близькому Сході, особливо через зростання цін на нафту. При цьому стан російської економіки залишається дуже важким, але тепер з'явився шанс покрити дефіцит бюджету.
Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що наразі у Росії може працювати лише військово-промисловий комплекс. Але навіть він перебуває під "парасолею" прямих державних замовлень.
До теми Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України
Куди Росія може використати гроші від продажу нафти?
Цивільний бізнес Росії пригноблений зокрема через велику кількість китайських товарів, які заходять на ринок без будь-яких обмежень. Ще одна серйозна проблема полягає в тому, що високий рівень облікової ставки робить промислове кредитування неможливим.
На голову Центрального банку Росії завжди тиснули, щоб вона знижувала облікову ставку. Зараз її переконали це зробити під тиском великих доходів, які теоретично прийдуть через війну на Близькому Сході,
– пояснив економіст.
Саме ці доходи мають зменшити величезні фінансові проблеми у російській економіці, які накопичилися за тривалий час. Ба більше, з 2022 року єдиним джерелом покриття дефіциту бюджету Росії був Фонд національного добробуту. Станом на початок 2026 року його запаси повністю вичерпали.
"Залишилося небагато юанів і чимало акцій "Сбербанку", суті – це "сміттєві папери". Але відповідно до російського законодавства, якщо ціна на нафту на світовому ринку вища, ніж 59 доларів за барель, то надлишок коштів починає надходити у Фонд", - розповів Олег Пендзин.
Як це вплине на переговори?
Отже, висока ціна на нафту, яка сьогодні сформувалася, дає росіянам можливість активно наповнювати Фонд національного добробуту з якого вони далі перекриватимуть дефіцит бюджету. Це може полегшити пошуки фінансових джерел, які в результаті пришвидшують інфляцію.
На тлі нових потенційних надходжень, яких так чекають у Росії, країна трішки послаблює облікову ставку. Українцям потрібно розуміти, що якщо війна на Близькому Сході триватиме довго, то це справді допоможе російській економіці. Сподівання, що Володимир Путін буде змушений сісти за стіл переговорів через економічний обвал всередині Росії – не справдяться.
Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Європа має шанс переконати Трампа натиснути на Росію. Зрозуміло, що лідер США потребує підтримки європейських країн у війні з Іраном, розблокуванні Ормузької затоки. Європейці можуть попросити натомість врегулювання ситуації в Україні.
Що відомо про проблеми з нафтою?
- Після початку війни на Близькому Сході Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Танкери з нафтою з країн Перської затоки не могли доставляти сировину. Відтак Дональд Трамп ухвалив рішення про часткове зняття санкцій з російської нафти, щоб стабілізувати ринок. Таке рішення також планують ухвалити щодо нафти з Ірану.
- У США переконують, що зняття обмежень нібито кардинально не вплине на ситуацію з економікою Росії. Міністр фінансів заявив, що країна-агресорка заробила лише 2 мільярди доларів, що становить один день її бюджету. За його словами, Росія і так заробляла кошти, бо продавала нафту в Китай. На цю країну накласти санкції неможливо.
- Втім аналіз експертів свідчить про інше. За підрахунками, лише за 2 тижні війни в Ірані Росія заробила майже 8 мільярдів євро. Тепер Кремль може продавати свою нафту без знижки, багато країн хочуть купувати саме в Росії, адже у неї є змога постачати сировину не через Ормузьку протоку.