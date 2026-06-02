Війна проти України б'є по економіці Росії, але Путіна це не хвилює, – ЗМІ

Ціна війни Росії проти України стає все дорожчою. Високопосадовці фінансового блоку попереджають Путіна, що вторгнення стає надто дорогим. Дефіцит бюджету стрімко зростає, а економічне зростання майже зупинилося.

Що відбувається у Росії на тлі війни проти України?

Але військове керівництво країни вимагає ще мільярди доларів на потреби армії, про що пише Bloomberg.

Схоже, Путіна це не надто хвилює – він доручає шукати економію в інших сферах. Він залишається налаштованим захопити українську Донецьку область, хоча повідомлення з фронту свідчать, що російські війська мають значні труднощі з просуванням,

– йдеться у матеріалі.

У тексті нагадали, що невдовзі до Києва почнуть надходити десятки мільярдів євро фінансування від Європейського Союзу. Тим часом українські дрони завдають ударів по російських логістичних об'єктах далеко за лінією фронту та атакують нафтопереробні заводи, щоб обмежує здатність Кремля фінансувати військову агресію.

Водночас російські генерали продовжують переконувати Путіна, що він перемагає. І це попри величезні втрати у війні, яка триває вже п'ятий рік.

Ніхто з його найближчого оточення не наважується заперечити цей наратив або запропонувати зупинити втрати й укласти угоду, навіть попри заяви України про готовність припинити бойові дії на нинішній лінії фронту,

– зазначили у Bloomberg.

Як відзначили автори тексту, Путін діє без особливих обмежень. Президент Росії переконаний у своїй майбутній перемозі та, імовірно, байдужий до наслідків усередині країни.

Зауважте! Для Києва та його союзників наразі головне завдання – це надалі підвищувати ціну війни для Росії, доки розрахунки Путіна зрештою не зміняться.

Що ще відомо про події у Росії?

Росія наразі має великі проблеми з пальним – як на ТОТ, так і у власних містах. Наприклад, в окупованому Криму вже не рятують навіть талони. Місцеві мешканці не можуть заправити автомобілі вже кілька днів.

Водночас російський бізнес активно тоне у боргах. Найбільші проблеми помітні у вугільній промисловості;, будівництві та машинобудуванні.

Зокрема, російська економіка має великі проблеми через продовження війни проти України. І навіть зростання нафтових доходів не змінило ситуацію. Високопосадовці Міноборони наполягають на захисті військових витрат від скорочень.